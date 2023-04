Kreml próbuje znów zebrać nową armię

Czytaj więcej Świat Bitwa o Bachmut. Kluczowa dla Ukrainy droga zagrożona W ostatnich dniach siły rosyjskie odzyskały impet w bitwie o Bachmut - wynika z najnowszych doniesień brytyjskiego wywiadu.

Syrśkyj był w poniedziałek znów w Bachmucie, odwiedza go często nadzorując przebieg walk. Po drugiej stronie frontu pojawił się przywódca rosyjskiej „Donieckiej Republiki Ludowej” Denis Puszylin. – Oto on, nasz Artiomowsk. Wyzwalany jest przez wagnerowców, przeciwnik nie żałuje miasta – opowiadał.

Bachmut od 1924 roku do 2016 nosił nazwę Artiomowsk, na cześć jednego z miejscowych komunistów. Obecnie Rosjanie uporczywie określają go poprzednią nazwą, mimo że na przykład zdobytego w marcu Sołedaru nie chcą nazywać Karlo-Libknechtowsk (do 1991 roku nazywany był tak na cześć jednego z przywódców niemieckich komunistów).

Mimo zajadłego oporu oddziałów ukraińskich rosyjscy najemnicy powoli wypychają ich na zachód z Bachmutu. Ponieważ jednak wagnerowcy sami nie dają rady, wspierają ich rosyjskie oddziały desantowe, które na czas walk w mieście otrzymały broń ciężką (np. samobieżne miotacze ognia).

Eksperci zachodni uważają, że wysłanie do walk w Bachmucie oddziałów „desantu”, uważanych za elitarne, świadczy o narastającej nerwowości rosyjskiego dowództwa,, jak i o brakach rezerw u Rosjan. Kilka bitew toczonych w ciągu zimy (o Bachmut, Wuhledar, Kupiansk czy przedmieścia Doniecka) nic nie dały rosyjskiej armii, za to wyczerpały ją.

A teraz jeszcze stoi przed nią widmo ukraińskiego, wiosennego kontrataku. Kreml próbuje zmobilizować kolejnych żołnierzy, by uzupełnić ogromne straty. – Plany urzędników ministerstwa obrony, by do końca roku zwerbować dodatkowe 400 tysięcy żołnierzy zawodowych, są nierealne. Werbunek nie udał się już w zeszłym roku, i właśnie z tego powodu ogłoszono pierwszą falę mobilizacji (21 września 2022-red.). A dziś widać, że ilość obywateli, którzy chcą dobrowolnie iść na wojnę z Ukrainą, jest dość nieznaczna – powiedział dziennikarzom szef rosyjskiej organizacji „Obywatel i armia” Siergiej Kriwienko.