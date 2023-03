To czas na podsumowanie, bo jak mówi szef dyplomacji UE Josep Borrell agencji Euractiv, „niewiele już zostało do zrobienia, gdy idzie o nowe sankcje”. Rok temu francuski minister gospodarki Bruno Le Maire przekonywał, że doprowadzą one do bankructwa rosyjskiej gospodarki. Dołączył wówczas do chóru europejskich i amerykańskich polityków, którzy prognozowali, że dni Rosji są policzone.

Jednak wracający kilka dni temu z Moskwy wysłannik AP przyznał: „Życie codzienne przeciętnych Rosjan zasadniczo nie wygląda inaczej niż przed inwazją na Ukrainę”. I faktycznie, zamiast upaść, kurs rubla do dolara jest mocniejszy o 38 proc. niż rok temu, nie ma masowego bezrobocia, a wskaźnik inflacji (11 proc.) jest wyraźnie niższy niż w Polsce. To powoduje, że Rosjanie nie odwrócili się od Władimira Putina: jak podaje Centrum Lewady, 75 proc. z nich popiera wojnę.

Obchodzone restrykcje

Unia ściśle koordynowała z Ameryką wprowadzenie sankcji. Udało się do nich przekonać około 50 krajów reprezentujących 60 proc. PKB świata. Jednak pozostałe z chęcią kontynuowały współpracę gospodarczą z Moskwą. Nie tylko Chiny i Indie stały się czołowymi nabywcami rosyjskiej ropy, ale też Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja oraz kraje Azji Środkowej i Kaukazu zaczęły pośredniczyć w handlu między Zachodem a Rosją. „Financial Times” ujawnił, że Stany chcą to ukrócić. Ale dopiero teraz.

Kreml zarobił też krocie na wzroście cen ropy, jaki spowodowała rosyjska inwazja na Ukrainę. Jak obliczył Peter Rutland, profesor amerykańskiego Wesleyan University, wojna kosztuje Rosję 300 mln dol. dziennie. Ale zarabia ona 800 mln dol. dziennie na eksporcie ropy.

Wreszcie, rosyjscy oligarchowie, którzy stracili w minionym roku połowę aktywów, nie odwrócili się od Putina. – Na Zachodzie błędnie sądzono, że Rosja to kleptokracja. A to jest dyktatura, w której władza liczy się bardziej od pieniędzy – mówi Rutland.

Rosja czeka na wybory

Nadchodzący rok nie zapowiada się już jednak dla Kremla tak różowo. Kurs baryłki ropy spadł do około 75 dol., o 30 proc. w porównaniu z marcem 2022 r. Aby załatać rosnącą dziurę budżetową, Moskwa szybko przepala rezerwy walutowe. Odcięta od zachodniej technologii, nie potrafiła powstrzymać załamania najbardziej zaawansowanych gałęzi przemysłu, jak lotnictwo czy motoryzacja.

Mimo to dziś już niewielu ekspertów prognozuje szybki upadek rosyjskiej gospodarki. Na horyzoncie rysuje się zaś dla Putina nadzieja na porozumienie z Ameryką w razie wygranej w wyborach za 18 miesięcy Donalda Trumpa lub jego rywala na prawicy Rona DeSantisa. Obaj nie są zainteresowani dalszym wspieraniem Ukrainy.