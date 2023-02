Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 349 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Szef MSZ Rosji rozpoczyna serię wizyt dyplomatycznych w państwach Afryki.

Według urzędników, którzy poprosili o zachowanie anonimowości, pakiet będzie również obejmował system rakiet dalekiego zasięgu ATACMS i wieloprowadnicową wyrzutnię rakiet.

Informatorzy powiedzieli, że Kongres został powiadomiony o proponowanej umowie w ramach programu Foreign Military Sales.

Stany Zjednoczone starały się wzmocnić zdolność krajów NATO, takich jak Polska, do obrony przed potencjalną rosyjską agresją. Pomoc ta wzrosła od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Polska zdecydowanie wspierała Ukrainę, w tym skutecznie naciskała na Niemcy, aby zezwoliły na wysłanie niemieckich czołgów Leopard I2 dla ukraińskich Sił Zbrojnych.

Najnowsze wyrzutnie Himars byłyby dodatkiem do wyrzutni zakupionych w USA w 2019 roku za ponad 400 mln dolarów, które jeszcze nie zostały dostarczone do Polski. Ma się to stać tego lata.



Warszawa zabiegała też o wyrzutnie rakiet z Korei Południowej.

Waszyngton w grudniu zatwierdził sprzedaż do 116 czołgów Abrams i powiązanego sprzętu Polsce, która dostarcza kluczowy sprzęt Ukrainie.

Departament Stanu i Obrony oraz Biały Dom nie odpowiedziały natychmiast na prośby Bloomberga o komentarz.