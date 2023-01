Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 325 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówi, że bitwa o Sołedar nadal trwa.

Czołgi miałyby dotrzeć na Ukrainę przed ofensywą planowaną przez ukraińską armię, której celem ma być odbicie terenów zajętych przez Rosję w pierwszej fazie rozpoczętej 24 lutego 2022 roku wojny.



Challenger II to czołg podstawowy produkcji brytyjskiej pochodzący z pierwszej połowy lat 90. XX wieku. Należy do trzeciej generacji czołgów. Do służby w brytyjskiej armii zaczął wchodzić w 1994 roku.

Przed kilkoma dniami prezydent Polski, Andrzej Duda, w czasie wizyty we Lwowie ogłosił, że Polska zamierza przekazać Ukrainie kompanię innych, nowoczesnych zachodnich czołgów - Leopard 2. Leopardy mają trafić na Ukrainę w ramach działań międzynarodowej koalicji państw, które posiadają takie czołgi i są gotowe wesprzeć nimi ukraińską armię. Zgodę na reeksport czołgów na Ukrainę muszą wydać Niemcy.

W sobotę Rishi Sunak planuje przekazać informację o tym, iż kompania Challengerów trafi na Ukrainę prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu. Sunak ma powiedzieć Zełenskiemu, że chce, aby "czyny były głośniejsze niż słowa" - twierdzi źródło na Downing Street, na które powołuje się "The Sun".



Niemal natychmiast na Ukrainę mają trafić cztery brytyjskie czołgi, po czym Wielka Brytania przerzuci kolejnych osiem czołgów, które składają się na kompanię.



Zwolennikiem wysłania kompanii czołgów na Ukrainę miał być - oprócz premiera - również minister obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace.



Głównodowodzący wojsk ukraińskich mówił w grudniu, że potrzebuje 300 zachodnich czołgów, aby odbić tereny utracone przez Ukrainę po 24 lutego 2022 roku.