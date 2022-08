Ogromne koszty łagodzenia skutków kryzysu energetycznego. Kto za to zapłaci?

Rząd przedstawia coraz to nowe programy osłonowe przed drożejącym prądem, gazem czy ciepłem. Jednocześnie nie zawsze pokazuje wyliczenia, ile potrzeba na to pieniędzy i kto za to zapłaci. Wiadomo tylko, że wzrośnie deficyt i dług.