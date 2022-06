• Wraca ulga na składki zdrowotne. W jakiej wysokości i dla kogo. • Ale zmiana formy opodatkowania od 1 lipca może ulgę wygasić. • Powrót do ksiąg rachunkowych zapowiada fiskus, jeśli przechodzisz z ryczałtu. • Zakaz amortyzacji mieszkania w firmie od 2023 r. Ale jest sposób, aby go obejść. • Interpretacje fiskusa: jak mniejszym podatkiem płacić wyższe pensje i czy „tworzenie przyjaznej atmosfery” można wrzucić w koszty. • Rząd komplikuje zasady zatrudniania uchodźców z Ukrainy. • Na zakończenie, kto i za co będzie musiał podzielić się z fiskusem w tym tygodniu.