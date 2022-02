Jeszcze w niedzielę większość Ukraińców nie dopuszczała do siebie myśli, że będzie inwazja. Ale nie można się zbyt długo łudzić. Kieruję to też do siebie. I ja stanąłem przed koniecznością sporządzenia jakiś planów na najgorsze. Nie mam nawet broni w domu. Z tym sprzeciwem może być trudno - mówi „Rzeczpospolitej” Jurij Andruchowycz, wybitny pisarz ukraiński.