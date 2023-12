Odbijanie telewizji publicznej z rąk PiS: okupacja i walka o nadawanie

Odwołanie zarządów mediów publicznych, to kolejny etap przekazywania władzy. A raczej jej odbijania, bo o pokojowych metodach nie ma już mowy – i to z obu stron. Ale to tylko jedna z nich odpowiedzialna jest za zło, które do takiej determinacji doprowadziło.