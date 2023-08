Tour de Pologne: O końcowym zwycięstwie zadecydowała sekunda

Klasyfikacja Tour de Pologne. Mohorič przed Almeidą i Kwiatkowskim

W klasyfikacji generalnej zwyciężył Matej Mohorič, przed Joao Almeidą i Michałem Kwiatkowskim. Ósme miejsce zajął Rafał Majka (UAE Team Emirates).

Kilku zawodników prosto z Krakowa leci do Glasgow na mistrzostwa świata, gdzie już w niedzielę zaplanowany jest wyścig ze startu wspólnego. W tej grupie są m.in. Kwiatkowski i Almeida. Już wcześniej z wyścigu wycofali się m.in. zwycięzca czwartego etapu Olva Kooij i Mick van Dijke (obaj Jumbo-Visma). Kwiatkowski i Almeida do końca walczyli o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej i do Szkocji mieli lecieć w piątek wieczorem z lotniska Balice, niemal prosto po dekoracji. Czasu, żeby zdążyć na samolot mieli niewiele. Serwis naszosie.pl podał, że eskortę na lotnisko w tej sytuacji zapewniła im policja.