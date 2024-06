Upały, burze, grad. IMGW przestrzega przed ekstremalną pogodą

Według synoptyków burze mają się pojawić od godziny 14. "Miejscami burzom będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 120 km/h, lokalnie grad" - czytamy we wpisie opublikowanym przez IMGW.

"Burze wystąpią w zachodniej i centralnej części Polski. Miejscami charakteryzować się będą gwałtownym przebiegiem zjawisk towarzyszących. Pierwsze burze pojawią się już w godzinach rannych na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Burze te przyniosą opadu deszczu o wydajności do 15 mm i silniejsze porywy wiatru do 65 km/h. W godzinach popołudniowych rozpocznie się właściwy rozwój zjawisk burzowych w pasie od woj. zachodnio-pomorskiego przez zachodnią Wielkopolskę, po Dolny Śląsk. Szczególnie podwyższone ryzyko burz superkomórkowych zaznacza się na północy kraju' - napisano w opisie do wydanego ostrzeżenia.

Alerty do mieszkańców 11 województw w związku z ryzykiem gwałtownej pogody rozesłało RCB, czyli Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zaleca ono między innymi aby: