Niemieckie Centrum Geonauk (GFZ) podaje, że hipocentrum trzęsienia ziemi znajdowało się na głębokości 10 km, w pobliżu miasta Kahramanmaraş w południowej Turcji.

Wstrząs w Turcji był odczuwalny minutę, a w oknach budynków w Diyarbakir, miasta znajdującego się 350 km od epicentrum, zadrżały szyby - twierdzi świadek, na którego powołuje się agencja Reutera. Według pierwszych doniesień, w mieście miało zawalić się co najmniej 17 budynków.



Tureccy nadawcy TRT i Haberturk pokazali zdjęcia ludzi gromadzących się wokół gruzów budynku w Kahramanmaraş.

Gubernator południowo-wschodniej tureckiej prowincji Şanlıurfa, Salih Ayhan, napisał na Twitterze, że w prowincji zawaliły się niektóre budynki.



Początkowo turecka rządowa agencja ds. sytuacji nadzwyczajnych informowała o 76 zabitych i 440 rannych. Później wiceprezydent Turcji przekazał, że tragiczny bilans trzęsienia ziemi wzrósł do 284 ofiar śmiertelnych i 2323 rannych. W wyniku wstrząsu zawaliło się 1710 budynków - podał Fuat Oktay.

Po godz. 11:00 czasu polskiego prezydent Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że w wyniku trzęsienia ziemi w południowej Turcji zginęło 912 osób, a 5385 zostało rannych. Ok. 13:00 pojawiła się informacja, że liczba ofiar wzrosła do 1 014.



Według najnowszych ustaleń w Syrii zginąć miało ok. 812 osób (dane takie podaje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka), a ok. 1000 zostało rannych. Setki osób nadal znajdują się pod gruzami. W kraju tym najwięcej ofiar jest w prowincjach Hama, Aleppo i Latakia, gdzie wiele budynków runęło. Z kolei według Białych Hełmów (Syryjskiej Obrony Cywilnej), na kontrolowanych przez rebeliantów obszarach w Syrii zginęło co najmniej 120 osób.

Tureckie władze wysłały w rejony kraju dotknięte przez skutki trzęsienia ziemi zespoły ratunkowe i ogłosiły alarm poziomu czwartego, co oznacza zwrócenie się o pomoc międzynarodową.

Pomoc zadeklarował Tobias Billström, szef MSZ Szwecji, która sprawuje prezydencję w Radzie UE. Na apel tureckich władz odpowiedziało też polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. "W związku z trzęsieniem ziemi w Turcji i apelem tureckich władz o pomoc zaproponowałem wysłanie na miejsce ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR złożonej z 76 strażaków i 8 psów ratowniczych" - zadeklarował w mediach społecznościowych szef MSWiA Mariusz Kamiński dodając później, że strona turecka przyjęła ofertę.



W mieście Sanliurfa miało zawalić się 16 budynków, a w mieście Osmaniye - 34.

- W ciągu 40 lat swojego życia czegoś takiego nie przeżyłem - mówi Erdem, mieszkaniec miasta Gaziantep, które znajduje się w pobliżu epicentrum trzęsienia ziemi.

- Wstrząsnęło nami co najmniej trzy razy, jak dzieckiem w kołysce - dodaje.



Erdem twierdzi, że w Gaziantep ludzie w panice wybiegali z domów a teraz boją się do nich wrócić.



- Wszyscy siedzą w samochodach próbując oddalić się od budynków - mówi. - W Gaziantep nie ma chyba ani jednej osoby, która siedzi w domu - dodaje.

Jake Sullivan, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA, Joe Bidena mówi, że USA "monitorują uważnie sytuację w Turcji i Syrii".



Wstrząsy były odczuwalne nawet w stolicy Turcji, Ankarze, znajdującej się 460 km na północny zachód od epicentrum.



Do najtragiczniejszego w ostatnich dekadach trzęsienia ziemi w Turcji doszło w 1999 roku, gdy ponad 17 tys. osób zginęło w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,6, które nawiedziło Izmit.



Strona turecka szacuje, że trzęsienie ziemi miało magnitudę 7,4.



Syryjskie media państwowe twierdzą, że w wyniku wstrząsów w Turcji doszło do zawalenia się budynków w prowincji Aleppo.



Cytowany przez Reutera mieszkaniec Damaszku twierdzi, że w jego domu "ze ścian spadały obrazy".



Świadkowie twierdzą, że zarówno w Damaszku, jak i w Bejrucie i Trypolisie w Libanie, mieszkańcy wybiegali z domów na ulice.



Turecki Czerwony Krzyż informuje, że napływają do niego doniesienia o poważnych uszkodzeniach i zawalonych budynkach. Wzywa też mieszkańców do opuszczania uszkodzonych przez wstrząsy budynków.