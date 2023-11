Koń drogi sercom i kieszeniom

Czy można, widząc tłumy na tych i podobnych zawodach oraz znając realia polskiego biznesu, śmiało inwestować w jeździectwo? Wygląda na to, że można, choć na razie to wciąż inwestycja trudna i dająca zwrot po latach. Zachętą jest obraz końskiej gospodarki hodowlanej na zachodzie Europy oraz w USA – tam hodowla koni sportowych to prężny przemysł, w który kapitał lokują biznesmeni, fundusze inwestycyjne, raczej nie rolnicy. Oczywiście część z inwestorów robi to z pasji, ale większość dlatego, że potrafi liczyć pieniądze.

Ryzykowna inwestycja

Popularność jeździectwa w Niemczech, Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii daje szansę zwrotu i sporych zysków także dlatego, że technologia rozwoju hodowli poczyniła tam wielkie postępy i daje nowe, niezwykłe możliwości. W tamtym systemie każde rokujące źrebię jest dość wcześnie kupowane przez inwestora, który może włożyć spore pieniądze w rozwój konia. Po ewentualnym sukcesie sportowym (zwłaszcza olimpijskim) zysk bywa ogromny, ceny medalistów igrzysk idą w miliony euro, choć to zależy też od innych czynników: wieku i potencjału zwierzęcia oraz reputacji i miejsca hodowli.

Ryzyko oczywiście też istnieje. Zakup konia z myślą o szkoleniu wyczynowym to przecież decyzja na lata, przez które trzeba płacić za stajnię, wyżywienie, szkolenie, opiekę weterynaryjną, wreszcie sprzęt, dopasowane siodło i ogłowie, ale także koce, przybory i środki do pielęgnacji, maści, leki i suplementy. Dochodzi specjalistyczny transport.

W sumie szacunkowe koszty przygotowania konia do startu olimpijskiego mogą iść w setki tysięcy euro, nawet jeśli sam koń był w chwili kupna znacznie tańszy. W Polsce jest niewielka grupa osób, którą stać na kupno lub hodowlę koni na wysokim poziomie sportowym i to oni w są niekiedy właścicielami rumaków na potrzeby polskiej reprezentacji. Niektórzy zawodnicy dzierżawią konie zagraniczne. Nie ma zbyt wielu właścicieli, którzy zrobią to za darmo, jedynie z powodu pasji jeździeckiej.

Polski Związek Jeździecki, który ma budżet roczny w wysokości ok. 10 mln złotych na wszystko: finansowanie sportu jeździeckiego na każdym poziomie oraz promocję dyscypliny, w sprawie kupna koni olimpijskich wiele pomóc nie może. Może tylko apelować do bogatszej części społeczeństwa o wspieranie tego pięknego sportu. I podkreślanie, że sukces to zasługa pary jeździec/koń oraz właściciela konia. I czasem może się opłacić.