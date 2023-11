To nie fanaberia, ale pomysł na poważny biznes

Polska to duży rynek, więc na pewno bacznie go obserwują. Myślę, że prędzej czy później wejdą tutaj ze swoimi pieniędzmi. Możemy też niebawem usłyszeć plotki, że chcą zainwestować w polski klub piłkarski. Inwestują w firmy rozsiane po całym świecie, także np. w Chinach w firmę VSPO. Pompują w to więcej pieniędzy niż w futbol.

Mają pieniądze, ale brakuje im know-how?

To jest powód, dla którego tak mocno wchodzą w gaming i e-sport. Jak mówiłem, Rijad ma być hubem dla tej branży i oknem na nowe technologie dla Bliskiego Wschodu. Wejście w te sektory jest pretekstem do rozmów między rządami w celu nawiązania współpracy i pozyskiwania nowych technologii. Bez know-how z Europy, USA, Korei Południowej nie dokończą projektów, które rozpoczęli, takich jak miasto Neom. Dla nich to jest forma legitymizacji w kontaktach z kontrahentami. Kraje bardziej rozwinięte zyskują potwierdzenie, że Saudyjczycy na poważnie wchodzą w biznes i nie porzucą pewnych inwestycji.

Mogą się pokazać jako kraj nowoczesny?

Wejście w struktury własnościowe powoduje to, że mają kontrolę nad nowymi grami. Dzięki temu są pewni, że produkcje gamingowe nie będą pokazywać Arabii Saudyjskiej w negatywnym świetle, ale jako kraj budzący pozytywne skojarzenia. To jest istotne. Warto przywołać analizy saudyjskie. Według nich na rynku saudyjskim jest 21 mln osób, które mają styczność z gamingiem i e-sportem. To jest kraj bardzo młody, wiele osób ma poniżej 30. roku życia. Już samo to powoduje, że gaming jest dla nich bardzo ważny. Mamy skłonność do myślenia, że gra się tylko w Europie, Stanach Zjednoczonych, dalekiej Azji. Znalazłem statystyki, z których wynika, że branża e-sportowa i gamingowa generuje 386 mln graczy w Europie. Na obszarze Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu jest ich około 377 mln.

Wygląda na to, że to nie jest fanaberia bogaczy?