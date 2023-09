Dominik Nowacki: W Polsce ważne jest, żeby koń zarobił

Polski świat wyścigów konnych na Zachodzie, czyli w Irlandii, Francji, Anglii, nie jest darzony wielkim zaufaniem. Funkcjonują tam stereotypy, które osłabiają naszą pozycję.

I dlatego właściciele koni nie chcą tu przyjeżdżać?

Nie mówię o zaufaniu do Wielkiej Warszawskiej, ale do branży wyścigowej. Nasza gonitwa będzie mogła to zmieniać. Wiem, że w ostatnich latach dwukrotnie polskim właścicielom na aukcji w Irlandii odmówiono sprzedaży konia. Gdy hodowca dowiedział się, że koń ma trafić do Polski, to go po prostu wycofał. Sam słyszałem od przedstawicieli jednego z głównych międzynarodowych sponsorów branży jeździeckiej, że na zachodzie niektórzy stereotypowo postrzegają Polskę i mają obawy natury wizerunkowej. Boją się na przykład tego, że nie ma zachowanego dobrostanu zwierząt. Jednak ci biznesmeni, z którymi rozmawiałem, ci którzy byli na Służewcu, zobaczyli, jak wygląda nasz tor i wyścigi, oni mają już zupełnie inną opinię na ten temat.

Jak do Polski mają trafiać najlepsze konie, skoro hodowcy z Zachodu nie chcą ich sprzedawać?

Dobrze, że w ogóle trafiają, bo one ratują rynek wyścigowy. Hodowla w Polsce spada. Polski właściciel jedzie na przykład do Irlandii i kupuje tam taniego konia, powiedzmy za pięć tysięcy euro, licząc na to, że to się okaże dobry traf. Dzięki temu trenerzy potem mają pracę, mogą się odbywać wyścigi, tylko czy takie zwierzęta są wsparciem dla hodowli? Po prostu dają możliwość startowania.

Właścicielom chyba zależy na pieniądzach za zwycięstwo?