Adam Bielecki znów bohaterem w Himalajach. Polak uratował hinduskiego wspinacza

Czytaj więcej Społeczeństwo Adam Bielecki zdobył szczyt Gaszerbrum II Adam Bielecki i Niemiec Felix Berg zdobyli wczoraj szczyt Gaszerbrum II, najniższy ośmiotysięcznik Himalajów i Karakorum.

Jak podkreśliła we wpisie na Twitterze dziennikarka sportowa Angela Benavides, ekipa ratunkowa „pracowała przy gwałtownie pogarszających się warunkach pogodowych w jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na górze, gdzie często schodzą lawiny”.

Annapurna jest dziesiątym co do wysokości szczytem ziemi. To także pierwszy ośmiotysięcznik, na którym stanął człowiek. Jako pierwszy zdobył ją w 1950 roku francuski wspinacz Maurice Herzog. Na górę wspięło się już 365 osób. Starając się zdobyć szczyt, 72 osoby zginęły.

Adam Bielecki to taternik, alpinista, himalaista, pierwszy zimowy zdobywca ośmiotysięczników Gaszerbrum I (9 marca 2012) i Broad Peak (5 marca 2013) oraz zdobywca szczytów K2 (31 lipca 2012), Makalu (30 września 2011) i Gaszerbrum II (16 lipca 2018).

Himalaista zasłynął między innymi akcją ratunkową, w której wziął udział w 2018 roku. Wspólnie z Denisem Urubką, Jarosławem Botorem i Piotrem Tomalą przerwali wówczas Narodową Zimową Wyprawę na K2 i wzięli udział w akcji ratowniczej na Nanga Parbat, która została zorganizowana, by pomóc schodzącym ze szczytu Élisabeth Revol i Tomaszowi Mackiewiczowi. Bielecki, wspinając się wraz z Urubką, w godzinach nocnych, dotarł do Revol na ok. 6100 m n.p.m. Udało się sprowadzić ją do obozu. Dojście do Mackiewicza, z uwagi na ekstremalne warunki pogodowe, nie było możliwe. Akcja ta okrzyknięta została spektakularną – Polacy dokonali wejścia na szczyt niezwykle szybko.