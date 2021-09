Obchody związane z powstaniem organizacji będą trwały cały rok. NZS powstało w 1980 roku i zrzeszało studentów ideowo związanych z ruchem Solidarności. Przez 40 lat działalności przez NZS przewinęły się pokolenia działaczy, którzy zaczynali w nim swoją drogę polityczną. Działaczami NZS byli np. Jan M. Rokita, Grzegorz Schetyna, Donald Tusk, Mariusz Kamiński, Jarosław Guzy, Agnieszka Romaszewska.

Pierwszym widocznym elementem obchodów będzie mural, który powstanie na tzw. patelni, czyli przy stacji metra Warszawa Centrum w śródmieściu stolicy. W symboliczny sposób przedstawi przemiany, jakie zaszły w Polsce od 1980 roku. – Chcemy poszerzyć świadomość społeczną na temat przemiany ustrojowej w Polsce i roli w niej studentów. Wspomniany zostaje Staszek Pyjas, który stał się symbolem młodzieżowego ruchu opozycyjnego, a dziś świadomość o jego osobie w społeczeństwie jest niska – uważa przewodnicząca NZS Patrycja Serafin. – Cała grafika ma w sobie coś z młodzieńczego buntu, który towarzyszył naszym rówieśnikom w latach 80. i który dziś przejawia się w chęci zmiany naszego otoczenia – przez działania na rzecz poprawy sytuacji studentów, prowadzenie debaty oraz projekty realizowane na uczelniach – dodaje.

Na muralu pojawią się zatem postaci strajkujących studentów w PRL, punków z lat 90. i młodych ludzi zajmujących się realizacją projektów kulturowych, działaniami charytatywnymi i ekologicznymi. Będzie też motyw ścieżek, po których chodzą anonimowe postacie.

„Drogi zawiłe, momentami przypominają labirynt. Pokazuje to w symboliczny sposób, jak wiele jest sposobów, aby dojść do swoich celów. 40 lat temu ten cel był jasno sprecyzowany – przeciwstawić się rządom partii, dziś jest on mniej oczywisty, nie tak łatwy do nazwania. Jako studenci mierzymy się z pogodzeniem nauki z pracą i zainteresowaniami, kształtujemy swoje poglądy, uczymy się rozwiązywać problemy przy projektach. Czasem podążamy ścieżką, nie wiedząc dokąd prowadzi, trochę po omacku, jednak szukanie sposobów osiągnięcia celu jest piękną cechą charakterystyczną dla młodości” – opisują organizatorzy obchodów rocznicowych.

Mural będzie można oglądać przez cały miesiąc. 22 lutego 2020 r. zostanie zaś zorganizowany II Bal Alumnów NZS, który odbędzie się w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Rozpocznie on oficjalne obchody 40-lecia NZS.

Od kwietnia do czerwca na dworcach kolejowych w większych ośrodkach akademickich pojawi się objazdowa wystawa prezentująca historię NZS. Powstaje ona przy wsparciu merytorycznym IPN.

Na październik zaplanowany jest zaś w centrum Warszawy koncert muzyczny, którego tematem przewodnim będzie „Pokolenie”. Będzie to trzecia edycja koncertu odbywającego się w ramach obchodów rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Poprzednie z okazji 30. i 35. rocznicy odbyły się na Rynku Głównym w Krakowie i na placu Defilad w Warszawie. W minionych latach w koncertach wzięli udział m.in. Fish Emade, The Dumplings, Maciej Maleńczuk, Elektryczne Gitary, Oddział Zamknięty, O.S.T.R., Organek.

