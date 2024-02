Oto najdroższa polska moneta kupiona przez muzeum

Licytacja odbyła się we wrześniu poprzedniego roku w Warszawie, a organizowana została przez Antykwariat Numizmatyczny Michała Niemczyka. Do sprzedania była wtedy złota moneta o wartości 50 dukatów Zygmunta III Wazy. Aukcja trwała zaledwie minutę, pomimo tego, że cena wywoławcza wyniosła 1,8 mln zł.

Jak podają organizatorzy licytacji moneta została sprzedana za 3 240 000 zł (w tej kwocie podana jest prowizja domu aukcyjnego). Nie podano wówczas kto ją zakupił.

Złota moneta w kolekcji Muzeum Historii Polski

Dopiero teraz Muzeum Historii Polski poinformowało, że to ono jest nabywcą tej wyjątkowej monety. Ma ona wagę 50 dukatów i prawdopodobnie upamiętnia zwycięstwo Rzeczypospolitej pod Chocimiem nad przeważającymi siłami tureckimi w 1621 roku. „To jedno z najpiękniejszych i najważniejszych dzieł polskiej sztuki medalierskiej” - podkreśla muzeum.

Monetami o tak ogromnym nominale nie płacono. Muzeum Historii Polski precyzuje, że ten numizmatyczny rarytas to tzw. donatywa, czyli nieprzeznaczony do wykorzystania w obiegu pieniądz o wielkiej wartości wybijany na specjalną okoliczność. Król Zygmunt III Waza, wysyłając poselstwa z listem informującym o zwycięstwie, dołączał do niego monety tej emisji. Miały one trafić do najważniejszych polityków i arystokratów w Europie.