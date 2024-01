Książę Andrzej Lubomirski wróci do Przeworska

Funkcję ordynata przeworskiego pełnił od chwili osiągnięcia pełnoletniości w 1882 r. Z jego inicjatywy powstało w Przeworsku Galicyjskie Akcyjne Towarzystwo Przemysłu Cukrowniczego. W mieście tym założył m.in. gorzelnię, fabrykę likierów i wódek, mleczarnię, wytwórnię serów, cegielnie, młyny parowe, tartaki i stolarnie. Jego ordynacja utrzymywała się m.in. z upraw rolnych. W skład gospodarstwa wchodziła też hodowla rasowych koni, bydła i drobiu oraz stawy rybne.

Kurator Zakładu Ossolineum

Na Uniwersytecie Karola w Pradze uzyskał doktorat z prawa. Był kuratorem literackim Ossolineum, którym zarządzał od 1882 do końca okresu zaborów i całe dwudziestolecie międzywojenne. Powiększył zbiory Zakładu, rozbudował dział wydawniczy i drukarnię, remontował budynki i tworzył jego filie. W 1892 r. ufundował Stypendium Ossolineum im. A. Małeckiego. W czasie II wojny światowej nieoficjalnie pełnił tę funkcję nadal. W 1943 powołał na stanowisko dyrektora Zakładu kustosza prof. Mieczysława Gębarowicza.

Inicjatywa sprowadzenia szczątków księcia ordynata z zagranicy wypłynęła ze strony Regionalnego Towarzystwa Naukowego

Od 1896 r. był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, a od 1897 r. był prezesem Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, a następnie konserwatorem zabytków historycznych i sztuki w Galicji Zachodniej.

Poseł w sejmie austriackim i polskim

Od 1887 r. zasiadał w austriackiej Izbie Panów jako dziedziczny członek, a od 1898 r. był posłem Galicyjskiego Sejmu Krajowego. Z kolei w latach 1907-1918 był posłem do austriackiej Rady Państwa.

Był jednym z przywódców konserwatystów galicyjskich. Należał do Stronnictwa Prawicy Narodowej. W czasie I wojny światowej należał do Sekcji Wschodniej Naczelnego Komitetu Narodowego, w 1915 r. został wybrany do Komitetu Opieki nad Internowanymi Polakami z Królestwa Polskiego. Brał udział w konferencji pokojowej w Paryżu jako ekspert do spraw gospodarczych. W latach 1930-35 był posłem na Sejm wybranym z listy BBWR.