Odkrywają szpiegowskie tajemnice Krystyny Skarbek

Z ustaleń polonijnego miłośnika historii wynika też, że Skarbek kilka miesięcy wcześniej mogła być przygotowana do przerzucenia do Grecji, aby prowadzić pracę wśród Polaków, którzy zostali wcieleni do Wehrmachtu.

Kim była Krystyna Skarbek?

Krystyna Skarbek urodziła się 1 maja 1908 r. w Warszawie. Ojciec Jerzy pochodził ze zubożałej rodziny ziemiańskiej, a matka Stefania z domu Goldfeder – z zasymilowanego żydowskiego rodu łódzkich bankierów. Młoda Krystyna Skarbek utrzymywała liczne znajomości w kręgach elit II RP m.in. wypoczywających w Zakopanem. Jej małżeństwo z przemysłowcem, Karolem Gettlichem, szybko się rozpadło. W 1938 r. ponownie wyszła za mąż – za podróżnika i pisarza Jerzego Giżyckiego – ale i ten związek nie przetrwał próby czasu. Wybuch II wojny światowej zastał Skarbek w Afryce, skąd udała się do Wielkiej Brytanii.

Od kiedy Krystyna Skarbek współpracowała z brytyjskim wywiadem

Niewykluczone, że Polka nawiązała kontakt z brytyjskimi służbami jeszcze przed 1939 r. Prawdopodobnie działała na południu kraju, w okolicach Śląska Cieszyńskiego. Z czasem stała się agentką utworzonego w lipcu 1940 r., Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE). Przerzucona na Węgry pomogła w stworzeniu szlaku kurierskiego z Warszawy do Budapesztu. Zbierała też informacje wywiadowcze o planowanej inwazji Niemiec na Związek Sowiecki. W 1941 r. była aktywna na Bałkanach. Od połowy 1941 r. do połowy 1943 r. przebywała na Bliskim Wschodzie, podejrzewana przez Polaków i Brytyjczyków o współpracę z Niemcami. W 1943 r. wróciła do służby w SOE i przeszła kurs spadochronowy. W lipcu 1944 r. została zrzucona w południowo-wschodniej Francji, okupowanej przez Niemców. Zdołała m.in. wydobyć z więzienia w Digne agentów SOE Francisa Cammaertsa i Xana Fieldinga.

Po wojnie zamieszkała w Wielkiej Brytanii. Została uhonorowana Orderem Imperium Brytyjskiego i Medalem Jerzego – drugim pod względem ważności odznaczeniem cywilnym w Wielkiej Brytanii – a także francuskim Krzyżem Wojennym. Pracowała m.in. jako stewardesa na statkach wycieczkowych. 15 czerwca 1952 r. w Londynie została zamordowana przez kochanka.

Biografka Skarbek, Clare Mulley, napisała o niej „była najlepszym agentem brytyjskim czasu wojny”.