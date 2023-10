Polscy patrioci uhonorowani na polu bitwy w Savannah

Generał Kazimierz Pułaski poległ tam podczas szarży konnej 9 października 1779 r. W 2003 roku miasto Savannah zakupiło pole bitwy. W miejscu zlokalizowanym przez archeologów jako miejsce bitwy powstał park. Peter Obst, działacz polonijny przypomina, że odtworzono ziemne fortyfikacje, aby pokazać, jak wyglądała reduta.

Na polu położono 800 tablic granitowych, reprezentujących poległych lub rannych podczas bitwy. Tablice, ułożone w rzędy po dziesięć, przedstawiają atakujące kolumny.

Kogo uhonorowano w miejscu bitwy w Savannah

Organizacje polonijne pod przewodnictwem powołanego przez Amerykańską Radę Kultury Polskiej Komitetu gen. Kazimierza Pułaskiego w Savannah odsłoniły już dziesięć takich tablic z nazwiskami : Kazimierz Pułaski, Tadeusz Kościuszko, Feliks Miklaszewicz, kapitan statku kaperskiego, kapitan Fryderyk Paschke z piechoty Legionu Pułaskiego, kapitan Jan Zieliński, kawalerzysta legionu Pułaskiego, porucznik Karol Litomski, adiutant Pułaskiego, pułkownik Mihaly Kovacs, dowódca kawalerii Legionu Pułaskiego, Józef (Joseph) Gabriel, marynarz, Agrippa Hull, czarnoskórny pomocnik i przyjaciel Kościuszki, kapitan Jan K. Mieszkowski – kawalerzysta służący we francuskim legionie Lauzuna.

Bitwa pod Savannah A. I. Keller (1866 - 1924)[1], Public domain, via Wikimedia Commons

Kim był Piotr Zabriskie (Zaborowski)

Jak dodaje Peter Obst na łamach „Nowego dziennika” niedawno na polu bitwy została odsłonięta kolejna tablica. Tym razem poświęcona została Piotrowi Zabriskie (Zaborowskiemu) (1721-1791). Peter Obst przypomina, że urodziło się on w Hackensack w stanie New Jersey, był sędzią powiatowym. W 1751 r. wybudował w Hackensack dom. Po wycofaniu się armii kolonialnej z Fort Lee gen. George Washington przeniósł swoją kwaterę główną właśnie do domu Zabriskich, gdzie przebywał od 13 do 21 listopada 1776 r. Zabriskie był sygnatariuszem ratyfikacji na poziomie powiatowym Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Zmarł w powiecie Bergen w stanie New Jersey.