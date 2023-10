Skwer w Warszawie będzie miał imię Racheli Auerbach

Kim była Rachela Auerbach

Rachela Auerbach urodziła się w Łanowcach na Podolu, studiowała we Lwowie, a od 1933 r. była związana z Warszawą. Należała do Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich, publikowała w wielu czasopismach, pracowała także jako tłumaczka – tworząc w języku polskim i jidysz. We wrześniu 1939 r. została w stolicy angażując się w żydowską samopomoc społeczną. Od 1941 r. należała do grupy Oneg Szabat, dzięki której powstało Archiwum Ringelbluma.

W czasie okupacji niemieckiej prowadziła w getcie kuchnię ludową, która pozwoliła jej na zebranie wielu relacji. Spisała m.in. historię Jakuba Krzepickiego – uciekiniera z obozu zagłady w Treblince. Była jedną z zaledwie trzech osób z organizacji Oneg Szabat, które przeżyły Zagładę.

Z Oneg Szabat do Instytutu Jad Waszem

Auerbach po wojnie działała w Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, bezpośredniej poprzedniczce Żydowskiego Instytutu Historycznego.

- Rachela Auerbach była zaangażowaną społeczniczką, współpracowała z podziemiem żydowskim i polskim. W Zagładzie zginęła cała jej rodzina, ona sama zaraz po wojnie wspierała działania mające pomóc w odnalezieniu Archiwum. Była bezgranicznie oddana walce o pamięć i sprawiedliwość, dlatego było dla nas jasne, że powinna być uhonorowana w Warszawie, mieście, dla którego mieszkańców tak wiele zrobiła – uważa dyrektor ŻIH Monika Krawczyk.

W 1950 r. Auerbach wyemigrowała do Izraela, gdzie współtworzyła Wydział Świadectw w Instytucie Jad Waszem w Jerozolimie. W latach 60. zaangażowała się w organizację procesu niemieckiego zbrodniarza Adolfa Eichmanna.