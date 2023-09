Wydali książkę, aby upamiętnić Wielką Szperę

Czytaj więcej Historia Polski Tragizm Wielkiej Szpery 81. rocznica Wielkiej Szpery w łódzkim getcie uświadamia nam, że nie ma absolutnie żadnej granicy zła, której człowiek by nie przekroczył. Nawet jeśli w grę wchodzi życie bezbronnych dzieci.

„Książkę stworzyliśmy pro publico bono, z myślą o spotęgowaniu pamięci ofiar Wielkiej Szpery. W historii świata trudno znaleźć analogiczną zbrodnię: wywieźć i zamordować w jednej akcji co najmniej 15 tysięcy dzieci w wieku do 10 lat oraz chorych i starszych ludzi (…) Bardzo chcielibyśmy, by ta publikacja stała się początkiem ruchu, który doprowadzi do zbudowania w Łodzi pomnika Pamięci Ofiar Wielkiej Szpery. Deklarujemy przeznaczyć zyski z tej książki na Fundację realizującą ten cel oraz osobiście włączyć się w stosowne prace. Nie pozwólmy, by ta tragedia miała znamiona zbrodni doskonałej i w dalszym ciągu nie pozostawiała istotnych śladów w przestrzeni realnej i pamięci ogólnej. Zwracamy się z apelem do wszystkich o wsparcie tej Idei” – napisali autorzy Mirosław Kuliś, Marek Miller i Piotr Weychert.

Czym była Wielka Szpera w Łodzi

Przypomnijmy, że 5 września 1942 r. Niemcy rozpoczęli w łódzkim getcie akcję wywożenia do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem nieprzydatnych do pracy - dzieci poniżej 10 lat, osób starszych i chorych. Akcja została nazwana Wielką Szperą. Słowo „Szpera” pochodzi od niemieckich słów „Allgemeine Gehsperre” i oznacza całkowity zakaz opuszczania domów, który Niemcy wprowadzili 5 września 1942 r.

Dzień wcześniej, 4 września, przełożony Starszeństwa Żydów w łódzkim getcie Mordechaj Chaim Rumkowski wygłosił przemówienie, w którym wezwał mieszkańców zamkniętej dzielnicy, by oddali swoje dzieci dla ratowania innych.

„Ponury podmuch uderzył getto. Żądają od nas abyśmy zrezygnowali z tego, co mamy najlepszego – naszych dzieci i starszych. (...) W moim wieku, muszę rozłożyć ręce i błagać: Bracia i siostry! Oddajcie mi je! Ojcowie i matki – dajcie mi swoje dzieci!” – wezwał Mordechaj Rumkowski.

Wielka Szpera trwała do 12 września 1942 r. Do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof) wywieziono z Litzmannstadt Getto 15 - 20 tysięcy osób, w tym niemal wszystkie dzieci poniżej 10 roku życia oraz osoby powyżej 65 roku życia.