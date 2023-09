Przez Warszawę przejdzie Orszak Dziejów

W sobotę, 9 września 2023 r., o godz. 17.00 przez centrum Warszawy przejdzie po raz trzeci Orszak Dziejów. W tym roku odbywa się on pod hasłem „Rodzinna Fotografia”. Wydarzenie rozpocznie się przy kościele Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu 34, a zakończy na placu Zamkowym.

„Orszak Dziejów to wydarzenie kulturalne i edukacyjne, którego celem jest nauka historii Polski przez teatr i zabawę, przybliżenie wybitnych postaci z dziejów naszej Ojczyzny oraz wzbudzenie dumy z osiągnięć naszych przodków. To wielkie święto, na które przybywają całe rodziny, by wspólnie spędzić ten wyjątkowy czas oraz ukazywać piękno polskiej tradycji i historii kolejnym pokoleniom. Pierwszy Orszak Dziejów odbył się w 2021 r. w przeddzień beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a Prymas Tysiąclecia był postacią przewodnią wydarzenia. W 2022 r. Orszak Dziejów w 200 rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza uczcił pamięć wynalazcy lampy naftowej i wielu innych zasłużonych odkrywców i naukowców” – opisują organizatorzy z Fundacji Orszak Dziejów.

Od Mieszka I po Jana Pawła II

W korowodzie historycznym wystąpi ponad sto postaci w strojach z epoki. Wśród nich królowie i książęta, muzycy i poeci, święci i naukowcy – od Mieszka I do Jana Pawła II. Szczególne miejsce zajmie rodzina Ulmów, zamordowana przez Niemców w czasie II wojny światowej za ukrywanie Żydów. W niedzielę będzie ona beatyfikowana.