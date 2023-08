W Białymstoku pochowają generała Kmicica

Msza żałobna odbędzie się o godzinie 13.30 w Bazylice Mniejszej Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. Następnie, w asyście wojskowej, trumna zostanie przewieziona na Cmentarz Miejski przy ul. Wysockiego 63, gdzie około godz. 15 nastąpi złożenie doczesnych szczątków generała do grobu i odsłonięcie pomnika.

We wtorek w Manchesterze odbyła się msza żałobna po ekshumacji szczątków gen. Ludwika Kmicica-Skrzyńskiego. Trumna z ciałem zmarłego weterana została zabrana do Polski.

Kim był generał Kmicic?

Ludwik Kmicic-Skrzyński (ur. 1893 r.) w czasie I wojny światowej służył w Legionach Polskich, był jednym z kawalerzystów „siódemki Beliny”, grupy zwiadowczej, która z rozkazu Józefa Piłsudskiego przekroczyła w 1914 r. granicę zaboru rosyjskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości służył w Wojsku Polskim, uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie zamachu majowego w 1926 r. opowiedział się po stronie marszałka. W 1929 r. objął dowództwo nad Brygadą Kawalerii „Białystok”, przemianowaną w 1937 r. na Podlaską Brygadę Kawalerii, a w 1938 r. otrzymał stopień generała brygady.

Wraz Podlaską Brygadą Kawalerii brał udział w wojnie obronnej 1939 r., ale w październiku dostał się do niemieckiej niewoli. Wyszedł z niej dopiero w kwietniu 1945 r. Po opuszczeniu obozu wyjechał do Włoch, by wstąpić do 2. Korpusu Polskiego, a po jego rozwiązaniu - udał się do Wielkiej Brytanii. Zamieszkał w Manchesterze, gdzie pracował jako robotnik, a potem jako przedstawiciel handlowy. Był działaczem organizacji kombatanckich i współpracownikiem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie.