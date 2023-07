Pod Grunwaldem Polacy i Litwini znowu pobiją Krzyżaków

Nie można hierarchizować, co jest bardziej potrzebne – Muzeum Współczesne we Wrocławiu czy muzeum ks. Popiełuszki w podlaskich Okopach. To różne inwestycje, inaczej finansowane, o nieporównywalnych budżetach. O tym, że pierwsze nie powstało, a drugie jest w budowie, decyduje m.in. to, że za projektem stali ludzie zdeterminowani, dla których to ważna misja - mówi Mirosław Nizio, twórca architektury pamięci i licznych projektów muzealnych.