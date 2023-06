MonumentApp – nowa aplikacja pokazująca zabytki

MonumentApp to aplikacja mobilna łącząca świat zabytków ze światem historycznych postaci. Aplikację tę można pobrać ze strony NIKZ na systemy Android i IOS od 23 czerwca.

Jak informują jej twórcy to „unikalne repozytorium wiedzy o zabytkach, opowiadające o miejscach przez pryzmat postaci z nimi powiązanych, wciągające użytkowników w historie ludzi z krwi i kości ukryte za murami zabytków”. To narzędzie, które można wykorzystać w każdym momencie podróży, już od etapu jej planowania. Aplikacja ma ułatwić poznawanie polskiego dziedzictwa na przykład poprzez podróż śladami znanego serialu czy pokazanie miejsc z najpiękniejszym widokiem. „Chcemy opowiadać o tajemniczych i historycznych miejscach nie za pomocą opisów architektonicznych, ale poprzez ludzkie historie” – dodają jej twórcy. Będzie to także repozytorium wiedzy o znanych postaciach.

Aplikację można wykorzystać już w trakcie przygotowania trasy zwiedzania (np. szlakiem dziedzictwa żydowskiego czy postaci literackich) oraz stworzyć własne. W opisach obiektów znajdują się też praktyczne informacje np. o przewidywanym czasie zwiedzania czy dostępności dla turystów niepełnosprawnych.

Aplikacja ma być rozwijana przez użytkowników, którzy będą mogli przygotować własny opis obiektu, który - po zweryfikowaniu przez redakcję - zostanie opublikowany w aplikacji. „Planujemy zaprosić do współpracy nad rozwojem aplikacji aktywistów społecznym, młodzież szkolną i inne kreatywne środowiska użytkowników na tej podstawie pragniemy rozbudowywać aplikację o nowe wciągające funkcjonalności, oraz rozwijać obecne; do końca roku 2024 opublikujemy: 7000 obiektów, postaci i ciekawostek” – deklarują jej twórcy.