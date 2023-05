Kontrowersyjna aukcja biżuterii. W tle zbrodnie nazistów

Przejęcie żydowskich domów towarowych

W 1937 roku Horten w wieku 27 lat przejął dom towarowy „Gebrüder Alsberg” w Duisburgu w Zagłębiu Rury. Został on założony przez żydowskiego przedsiębiorcę Theodora Lautera w 1893 roku. 10 maja 1936 roku nowo otwarty dom przemianowano na „Horten” i jak dumnie zaznaczono w reklamie „stał się on własnością aryjską”. Wszyscy żydowscy pracownicy zostali zwolnieni. W kolejnych latach Helmut Horten przejmował kolejne domy towarowe od żydowskich właścicieli i zgromadził pokaźny majątek.

Ze zleconego przez Heidi Horten w 2021 roku raportu na temat transakcji biznesowych męża wynika, że „specjalnie wyszukiwał firmy żydowskie”, ale działał „stosunkowo uczciwie”. Nie ma żadnych zapisów na temat szantażu. Jak donoszą media, żydowska potomkini Stephanie Stephan, której ojciec był członkiem zarządu firmy odzieżowej „Gebrüder Gerzon”, ma inne zdanie na temat działań przedsiębiorcy. Podobno groził on żydowskim właścicielom więzieniem i obozem koncentracyjnym. Ponadto wszyscy Żydzi byli poddawani represjom i mieli niewielkie pole do negocjacji. Nie rozstawali się dobrowolnie ze swoją własnością, a Horten wykorzystał tę okoliczność.

Najważniejszy jest zysk

„Myślenie i działania Hortena nie były zdeterminowane ideologią nazistowską, lecz wyraźnym impulsem przedsiębiorczym, połączonym z dużą gotowością do podejmowania ryzyka biznesowego i osobistego” – piszą z sympatią autorzy ekspertyzy, historycy Peter Hoeres i Maximilian Kutzner. Horten współpracował z reżimem nazistowskim, jeśli było to dla niego korzystne, a powstrzymywał się od tego, jeśli mogło to zaszkodzić jego interesom.

Przejął żydowskie przedsiębiorstwa. W fabryce zbrojeniowej Flugzeugwerke Johannisthal GmbH zatrudniał robotników przymusowych, ponieważ dzięki temu mógł zwiększyć zyski. Od 1937 do 1944 roku był członkiem NSDAP aż do momentu, gdy został wydalony, ponieważ miał zatargi z urzędnikami NS. „Ogólnie rzecz biorąc, we wszystkich przypadkach można zauważyć, że kwestie biznesowe stawiane były ponad politykę” – wskazują historycy.