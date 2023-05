Odkrywają tajemnice obozu NKWD

O prowadzonych na tym terenie poszukiwaniach poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Do tej pory odnaleziono tam szczątki trzydziestu osób. Prace zostały zaplanowane jednak do połowy maja. Prowadzone są one w ramach śledztwa, które prowadzi prokurator z oddziału Instytutu w Warszawie.

Reklama

Pierwsze prace prowadzone były już jesienią poprzedniego. Wtedy na terenie jednostki wojskowej JW 4226 w Rembertowie IPN odnalazł pierwsze zbiorowe pochówki. W listopadzie 2020 r. ujawniliśmy w „Rzeczpospolitej”, że do prokuratury trafiło zawiadomienie o odnalezieniu miejsca na terenie dawnego obozu NKWD nr 10 w Rembertowie, gdzie mogą być pochowani więźniowie. Zostało ono złożone przez Dariusza Szymanowskiego, prezesa Stowarzyszenia Wizna 1939, które przeprowadziło badanie w tym miejscu. Obecnie jest to teren 2. Regionalnej Bazy Logistycznej Wojska Polskiego i teren ten jest zamknięty.

Z zawiadomienia wynikało, że miejsca potencjalnych pochówków zostały ustalone po badaniach przeprowadzonych za pomocą georadaru. Jedno z nich może się znajdować pod betonowymi płytami.

Czytaj więcej Historia Polski Tramwaj z gwiazdą Dawida w muzeum Tramwaje Warszawskie zrekonstruowały wagon, który jeździł w getcie w czasie wojny. Trafi on w depozyt do Muzeum Getta Warszawskiego.

„Miejsce to znajduje się w rejonie, na który wskazywali świadkowie opowiadający o miejscu, w którym zakopano zwłoki zamordowanych lub zmarłych w obozie osób” – czytamy w zawiadomieniu, które trafiło do Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W czasie prac badawczych, które członkowie stowarzyszenia przeprowadzili na terenie bazy, znaleźli oni liczne artefakty potwierdzające fakt, że w pobliżu dawnej fabryki Pocisk w Rembertowie (ul. Marsa 110) znajdował się w czasie wojny niemiecki obóz dla jeńców (odkopano m.in. nieśmiertelnik z napisem „stalag 333") oraz obóz NKWD. Badacze znaleźli m.in. fragmenty drutu kolczastego, podkówki do butów, sprzączki pasków, a także tajemnicze uchwyty z napisem „Chicago”. Badania pozwoliły też na oznaczenie w terenie miejsca, gdzie znajdował się obóz NKWD. Prace były prowadzone we współpracy z komendantem 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.