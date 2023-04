Ośla ławka dla Putina

Hrycak twierdzi, że hetmani Chmielnicki i Doroszenko uważali się już za Ukraińców, ponieważ stali na czele wspólnoty etnicznej oraz terytorialnej, którą chronili. To prawda, że w opozycji do Rzeczypospolitej. Lecz kozaczyzna natychmiast przejęła system prawny i ustrojowy tej samej Rzeczypospolitej. Starszyzna kozacka toczyła ze szlachtą wojnę, ale formowała się jako kopia elitarnego narodu szlacheckiego. To było największym wyzwaniem dla nadchodzącej despotii moskiewskiej. Po zajęciu polskiej Ukrainy do linii Dniepru i Kijowa pierwszymi dekretami carowie zabronili druku książek. Były publikowane w języku, z którego wywodzi się ukraiński, a ponadto zawierały postulaty szlacheckiej demokracji.

– Największa różnica między Rosją a Ukrainą nie tkwi w religii ani w języku, tylko w różnych tradycjach politycznych. Historia ziem ukraińskich za pośrednictwem polskiej mediacji była ściśle związana z procesami, które zachodziły w zachodniej chrześcijańskiej Europie. W porównaniu z Rosją wykształciły się różne stosunki między państwem i społeczeństwem – tak rosyjskie kłamstwa podsumowali ukraińscy historycy na antenie Radia Swoboda.

Natomiast ukraińskie podręczniki podkreślają, że mit kozacki wszedł do powszechnej świadomości w XIX w. Na początku kolejnego stulecia został fundamentem współczesnego narodu ukraińskiego. Jak pisał amerykański historyk ukraińskiego pochodzenia Igor Szewczenko, „Zachód przyszedł do nas w polskim kontuszu. Po rozbiorach Rzeczypospolitej polski duch narodowy odegrał kluczową rolę w powstaniu koncepcji ukraińskiej nacji”.

Ukraiński nacjonalizm konfrontował się początkowo z polskim, ale po to, aby zakończyć walką z imperium rosyjskim. Jest to zresztą element kolejnego fałszerstwa historycznego Rosji. Putin twierdzi, że Ukraina i Ukraińcy zostali stworzeni przez „polski spisek” w celu osłabienia lub całkowitego podważenia rosyjskiej władzy. Tymczasem ukraińska tożsamość powstała wbrew intencjom polskich elit, przeżywając szybki rozwój po powstaniu styczniowym. W pierwszym odruchu Aleksander II poddał represjom polskich właścicieli ziemskich na Ukrainie. Następnie w 1876 r. wydał tzw. ukaz emski, którym zabronił używania nazwy Ukraina oraz druku książek, broszur, prasy i przekładów w języku ukraińskim, nazywanym ówcześnie narzeczem małoruskim. Car zdelegalizował całą ukraińską kulturę, zabraniając wystawiania spektakli, a nawet publicznej prezentacji utworów muzycznych. Oczywiście edukacja odbywała się wyłącznie w języku rosyjskim.

Rusyfikacyjny dekret demaskuje kłamstwo Putina o wspólnocie językowej. Na dodatek archiwalia Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej wskazują, że od średniowiecza obieg dokumentów na terenach ukraińskich dokonywał się w języku zachodnioruskim, zwanym także staroukraińskim lub starobiałoruskim. Była to także potoczna mowa ludowa, która nie przypominała języka państwa moskiewskiego, a później rosyjskiego. Nieprawdą jest również historyczne ciążenie ukraińskiego Kościoła prawosławnego do rosyjskiego patriarchatu. Ukraińcy próbowali stworzyć własną Cerkiew, czego dowodem jest Metropolia Galicyjska założona w 1302 r.

Wracając do ukazu emskiego, z pewnością nie był wyrazem mecenatu wspierającego rozwój ukraińskości. Wynikał z obaw, słusznych zresztą, przed narodowym ruchem i separacją Ukrainy z imperium. Taka rzeczywistość sprawiła, że centrum ukraińskiego ruchu oporu przeniosło się do austro-węgierskiego zaboru, przybierając postać ukraińskiego patriotyzmu „galicyjskiej produkcji” o antyrosyjskim ostrzu. Tylko dlatego, że z powodu represji żywioł narodowy nie mógł przetrwać w Kijowie i Charkowie.