„W obiektach, które powstaną na historycznym polu bitwy, zostanie opowiedziana nie tylko historia wrześniowych walk na Westerplatte. Przedstawiony będzie także szerszy kontekst wojny obronnej 1939 r. Plenerowy charakter całego założenia pozwoli na utworzenie Muzeum w obrębie historycznej przestrzeni – w tym w uczytelnionych reliktach przeszłości, otoczonych autentycznym krajobrazem. Centrum i serce kompleksu od 2022 r. stanowi nowy cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego, na którym pochowano obrońców Westerplatte. Dzięki trwającym wciąż badaniom archeologicznym do tej pory podniesiono z tej szczególnej ziemi ponad 60 tys. artefaktów. Najcenniejsze z nich będą prezentowane na wystawach ulokowanych na dostępnej przestrzeni dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej” – informuje dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej.

Wykonawcy dopuszczeni do pierwszego etapu konkursu zostaną zaproszeni do złożenia opracowań studialnych. Spośród nich zostanie wyłonionych sześć prac. W drugim etapie ich autorzy zostaną zaproszeni do złożenia prac konkursowych uszczegółowiających wcześniej zaproponowane rozwiązania. Spośród nich zostaną wyłonione trzy zwycięskie prace. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne o łącznej kwocie 240 tys. zł brutto. Zwycięzca konkursu dodatkowo otrzyma możliwość opracowania pełnej dokumentacji projektowej dla zaproponowanych przez siebie założeń koncepcyjnych. Dokumenty w tym postępowaniu należy zgłaszać do 3 marca 2023 r. do godz. 12.

- Jest to główny etap realizacji inwestycji na Westerplatte związany z budową Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. Efektem konkursu będzie wyłonienie zwycięskiej koncepcji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych, które przewidziano na drugą połowę 2025 roku, zaś ich zakończenie na 2027 rok – informuje „Rzeczpospolitą” dr. hab. Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. - Należy przy tym podkreślić, iż jest to zadanie wyjątkowe i nobilitujące zarazem, ponieważ podmioty przystępujące do konkursu muszą zmierzyć się z niezwykłą materią, jaką jest historyczne pole bitwy, na którym opowiedziana zostanie historia wrześniowych walk na Westerplatte, jak i szerszy kontekst wojny obronnej 1939 roku – dodał szef placówki.

Przypomnimy, że nowe muzeum obejmie teren około 26,5 tys. mkw. Już przebudowany został cmentarz wojskowy.

Odbudowanych zostanie siedem obiektów wchodzących przed wojną w skład Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Powierzchnia wystawy stałej będzie wynosić prawie 3,5 tys. mkw. Na Westerplatte powstanie muzeum plenerowe, oparte na oryginalnych ścieżkach komunikacyjnych dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej, ale też „połączy nowoczesną architekturę z odbudową reliktów".

Przewidziana jest modernizacja budynku byłej elektrowni (należącego niegdyś do Straży Granicznej) wraz z aranżacją wnętrz i zagospodarowaniem terenu, z uwzględnieniem pozostałości wartowni nr 5 i willi oficerskiej. Drugi etap obejmie strefy magazynowo - wojskowe składnicy tranzytowej, w tym placówkę Fort, wybrane magazyny amunicyjne, budynek zawiadowcy stacji oraz czerwony mur, który stanowił granicę wojskowej składnicy amunicji na Westerplatte. Ostatni etap realizowany będzie w południowo - zachodniej części półwyspu. Zakłada budowę nowego obiektu muzealnego, a także remonty koszar oraz wartowni nr 3, uzupełnienie pozostałości kasyna podoficerskiego, budynku administracyjnego i starych koszar.