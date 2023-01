Twarz führera w brunatnych barwach oraz słowa „Adolf Hitler” i „Twarzą w twarz” napisane czcionką gotycką kojarzącą się z nazizmem – tak wygląda okładka najnowszej publikacji wydawnictwa 3DOM. Opublikowało książkę samego przywódcy III Rzeszy.

Materiał znany był dotąd jako „Rozmowy przy stole” i stanowi zapis prywatnych rozmów, a raczej monologów głoszonych przez Hitlera do najbliższego otoczenia w latach 1941–1944, spisanych na polecenie jego sekretarza Martina Bormanna.

Ich wydanie w Polsce można uznać za zaskakujące, bo co do zasady nie wydaje się u nas dzieł Hitlera. Jego najbardziej znana książka „Mein Kampf” została opublikowana przez liczące się wydawnictwo Bellona dopiero w 2020 r., jednak jest to wersja krytyczna z komentarzem historyka prof. Eugeniusza Cezarego Króla i 2 tysiącami przypisów.

Wcześniej „Mein Kampf” też było wydawane, ale przez niszowe oficyny w niewielkich nakładach. Podobnie było z „Rozmowami przy stole”, wypuszczonymi przez mało znane wydawnictwo Charyzma.

Dlatego prof. Rafał Pankowski, socjolog z Collegium Civitas i Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, nie ukrywa, że jest zszokowany decyzją wydawnictwa 3DOM i ostentacyjną promocją książki na jego stronie internetowej. – Jeszcze kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia, by postacią Hitlera w taki sposób promowało się wydawnictwo powiązane ze znanymi politykami – mówi. Chodzi o to, że w oficynie 3DOM swoje książki wydają politycy Konfederacji Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun, a ten ostatni nawet użyczył swojego głosu na potrzeby nagrania komunikatów dla centralki telefonicznej firmy.

Dlaczego oficyna opublikowała książkę Hitlera? „Zdecydowaliśmy się na wydanie książki, ponieważ na polskim rynku wydawniczym brakuje pozycji, która ukazywałaby prawdziwe oblicze i umysł Adolfa Hitlera. Dobrze ten problem i tę potrzebę w swoim wstępie do książki uwypuklił H.R. Trevor-Roper »Kim był Hitler? Historia jego kariery politycznej jest obficie udokumentowana, a my nie możemy uciec od jej okropnych skutków. […] Ale wciąż jeszcze, mimo brutalnej oczywistości jego wpływu na świat, jakże nieuchwytny pozostaje jego charakter!«” – wyjaśnia właściciel wydawnictwa Tomasz Stala. I dodaje, że książkę należy przeczytać wraz z dwoma wstępami krytycznymi, by zrozumieć ją w odpowiednim kontekście.

Jeden ze wstępów należy do wspominanego historyka brytyjskiego Hugha Redwalda Trevora-Ropera. Drugi, dodany przez wydawnictwo, może budzić kontrowersje. Jego autorem jest „Pan Nikt”, czyli Tomasz Gryguć, bloger znany ze skrajnie prawicowych poglądów. W swoim wstępie usiłuje dowieść, że Adolf Hitler nie był wcale politykiem prawicowym, lecz jest „guru i ojcem duchowym” współczesnej lewicy.

– Taka teza jest niezgodna z prawdą historyczną. Zresztą trudno uznać „Pana Nikogo” za autorytet naukowy – mówi prof. Pankowski. I twierdzi, że wydawnictwu nie zależy wcale na poszerzeniu debaty historycznej, lecz na sprzedaży książek skrajnie prawicowym odbiorcom. Wcześniej opublikowało m.in. „Dzienniki Turnera” Andrew Macdonalda, będące inspiracją do wielu krwawych zamachów terrorystycznych, oraz „Tematy niebezpieczne” Dariusza Ratajczaka, historyka wyrzuconego z uczelni za kwestionowanie Holokaustu.