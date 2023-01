Fajnberg, z wykształcenia filolog wraz z sześcioma innymi osobami wziął udział w tzw. proteście siedmiorga.



Wraz z lingwistami Konstantinem Babickim i Larysą Bogoraz, Tatianą Bajewą – studentką historii, poetami Natalją Gorbaniewską i Wadimem Delone, Władimirem Driemlugą – robotnikiem-elektrykiem i fizykiem Pawłem Litwinowem w południe 25 sierpnia 1968 roku usiadł na Placu Czerwonym.

Trzymali transparenty z hasłami m.in. "Tracimy najlepszych Przyjaciół”, „Uwaga na okupantów”, „Ręce precz od CSRR!”, „Za wolność waszą i naszą!.

Akcja trwała około pięciu minut, po czym demonstranci zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy KGB pełniących służbę na Placu Czerwonym.

W czasie pokazowego procesu wszyscy zostali skazani na zesłanie, pięcioro, z wyjątkiem Babickiego i Bogoraz wyemigrowało na Zachód.



Sam Fajnberg został podczas aresztowania pobity, co spowodowało utratę czterech zębów. Ponieważ władze nie chciały go pokazać w takim stanie, został oskarżony na podstawie artykułu „Rozpowszechnianie świadomie fałszywych informacji, które dyskredytują państwo radzieckie i porządek publiczny”. Biegli uznali filologa za niepoczytalnego i na cztery lata trafił do szpitala psychiatrycznego, gdzie był poddawany brutalnym kuracjom psychotropowym.

W szpitalu Fajnberg wraz ze swoim przyjacielem Borysem Pietrowem dwukrotnie organizowali strajk głodowy, wspierał ich też fizyk i obrońca praw człowieka Andriej Sacharow. Informacja o strajku głodowym przedostała się do zagranicznych mediów, po czym dyrekcja szpitala musiała przerwać "kurację" i złagodzić warunki przetrzymywania.

W 1974 roku, już po uwolnieniu, Fajnberg wyemigrował z ZSRR. Od 1978 mieszkał w Paryżu. W czerwcu 2018 r. wraz z Pawłem Litwinowem i Tatianą Bajewą zostali uhonorowani nagrodą Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej Gratias Agit za szerzenie dobrego imienia Republiki Czeskiej za granicą.

Zainicjował ruch CAPA, skierowany przeciwko używaniu psychiatrii do celów politycznych, jako obrońca praw człowieka był w Czeczenii podczas I wojny czeczeńskiej.