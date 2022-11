- Uważamy, że to, co jest w tej chwili najważniejsze, to wzmocnienie zdolności obrony przed atakami rosyjskimi - powiedział Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pytany o kwestię udostępnienia Polsce niemieckich baterii Patriot. Zwrócił uwagę, że „rosyjskie ataki dzisiaj są wymierzone w Ukrainę”.