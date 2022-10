19 października minie 38 lat od daty śmierci Jerzego Popiełuszki. Po raz czwarty obchodzony będzie wtedy Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.

Z tej okazji już 16 października o godz. 19 odbędzie się spektakl „Pokonać piekło”. Na scenie Domu Amicus (ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2 w Warszawie) aktorzy teatru „Nie teraz” przedstawią spektakl ukazujący mistyczną rozmowę bł. ks. Jerzego Popiełuszki i św. Andrzeja Boboli. Premiera spektaklu miała miejsce przed miesiącem, w Suchowoli, podczas 75. rocznicy urodzin ks. Popiełuszki. Po spektaklu odbędzie się wieczorne zwiedzanie Muzeum. 18 października o godz. 19 zaplanowany jest „Wieczór świadków”. W Domu Amicus odbędzie się spotkanie ze świadkami życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Następnego dnia o godz. 18 odprawiona zostanie msza święta z litanią do bł. ks. Jerzego Popiełuszki odprawiona w obecności jego relikwii. W uroczystości wezmą udział m.in. przedstawiciele rodziny Popiełuszków, przedstawiciele rządu, samorządów, reprezentacje NSZZ Solidarność. Msza rozpocznie się od procesji do grobu męczennika przy dźwiękach dzwonu „Jerzy” poświęconego w 1987 r. przez Jana Pawła II. Po mszy przy grobie złożone zostaną wieńce. Tego dnia od godziny 11 dla wiernych otwarta będzie kaplica w której przechowywana jest sutanny bł. ks. Jerzego, w której został on zamordowany przez funkcjonariuszy komunistycznej Służby Bezpieczeństwa (Kościół św. Stanisława Kostki , ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2 w Warszawie).

30 października o godz. 19 po mszy św. za Ojczyznę odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni, które wykonywane były podczas mszy, które w latach 80. XX wieku odprawiał Popiełuszko.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 roku w Okopach na Podlasiu. Po zdaniu matury wstąpił do Warszawskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk odbywał przymusową służbę wojskową w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach. Po święceniach kapłańskich w 1972 roku pełnił posługę w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej, zajmując się m.in. duszpasterstwem młodzieży i służby zdrowia. W ostatnich latach życia posługiwał w parafii Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu gdzie związał się z Solidarnością oraz celebrował comiesięczne Msze Święte za Ojczyznę gromadzące wielotysięczne tłumy. W czasie stanu wojennego ksiądz Jerzy występował w obronie internowanych, dlatego stał się obiektem prowokacji ze strony komunistycznych służb. Swoją ostatnią duszpasterską podróż odbył 19 października 1984 roku do parafii Świętych Polskich Braci Męczenników do Bydgoszczy. W trakcie powrotu został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, jego ciało zostało wrzucone do Wisły na wysokości tamy we Włocławku. Pogrzeb Księdza Jerzego, który miał miejsce 3 listopada 1984 roku zgromadził blisko milion osób. Papież Benedykt XVI 6 czerwca 2010 roku zaliczył księdza Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych, a papież Franciszek w 2014 r. ustanowił go patronem Solidarności.