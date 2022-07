Tego dnia o godz. 11 zaplanowane jest bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem. Punktem wyjścia będzie wydana w tym roku monografia „Więźniowie KL Lublin 1941–1944", która prezentuje wyniki najnowszych badań nad losami uwięzionych na Majdanku osób (liczba miejsc jest ograniczona, na zwiedzanie obowiązują zapisy pod adresem mailowym centrum@majdanek.eu lub telefonicznie: 81 710 28 36). O godz. 13.30 zaplanowane jest złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem-Mauzoleum, w uroczystości wezmą udział byli więźniowie.

Reklama

Czytaj więcej Historia Obóz w Majdanku odkrywa kolejne tajemnice Zakończył się remont jednego z najważniejszych zabytków związanych z historią niemieckiego obozu na Majdanku - baraku łaźni męskiej i bunkra z komorami gazowymi.

Od października 1941 r. do 22 lipca 1944 r. przez jego bramy przeszło ok. 130 tys. więźniów wielu narodowości, a około 78 tys. straciło w nim życie. 22 lipca 1944 roku około godziny 18 załoga SS wyprowadziła więźniów z terenu obozu w pieszym marszu ewakuacyjnym w kierunku Kraśnika. W Ćmielowie zostali oni załadowani do wagonów towarowych i przewiezieni do KL Auschwitz. Osoby, które nie wytrzymywały tempa marszu, były na miejscu rozstrzeliwane. Na terenie Majdanka pozostawiono niezdolnych do marszu sowieckich inwalidów wojennych oraz chłopów z południowej Lubelszczyzny.

Do ostatnich chwil SS-mani starali się zatrzeć ślady popełnionych na Majdanku zbrodni: niszczono zabudowę, rozbierano baraki, palono ciała ofiar i dokumentację z obozowej kancelarii. Członkowie załogi podłożyli także ogień pod budynek krematorium, gdzie dzień wcześniej rozstrzelano grupę kilkuset osób przewiezionych z więzienia Gestapo na Zamku w Lublinie. Pożar nie strawił jednak budynku w całości, a uciekający SS-mani nie podłożyli również ładunków wybuchowych pod bunkier komór gazowych, „pozostawiając tym samym unikatowe i niepodważalne dowody popełnionego w obozie ludobójstwa" – przypominają muzealnicy.