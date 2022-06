We wszystkich miejscach na Ziemi, do których siłą, przymusowo przywożono ludzi z innych regionów, spychając ich do stanu niewolniczego, zawsze zdarzali się tacy, którzy próbowali zbiec i którym to się udawało, choć nie udawało się powrócić do ojczyzny, a jedynie gdzieś się zaszyć, zniknąć dla świata.