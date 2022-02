„Warto być przyzwoitym" – to jedna z częściej cytowanych w Polsce maksym. Jej autor, Władysław Bartoszewski, urodził się 100 lat temu, siedem upłynęło zaś od jego śmierci. Przez kilkadziesiąt lat był jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiego życia publicznego. Katolik i antykomunista, działacz niepodległościowy i żołnierz Armii Krajowej, więzień polityczny w czasie komunizmu, zaprzyjaźniony z Żydami, Niemcami. Kilkakrotnie, energiczny temperament i niewyparzony język postawiły go w środku politycznych kontrowersji - przypomina Robert Kostro dyrektor Muzeum Historii Polski we wspomnieniu opublikowanym na stronie muzeum.

Sto lat temu, 19 lutego 1922 r., urodził się Władysław Bartoszewski, pisarz, więzień KL Auschwitz, pracownik Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, działacz Rady Pomocy Żydom „Żegota", uczestnik Powstania Warszawskiego, opozycjonista w czasach PRL, po 1989 r. dwukrotny minister spraw zagranicznych.

- Władysław Bartoszewski dawał przykład nie tylko patriotyzmu i ludzkiej przyzwoitości, ale też optymizmu i pozytywnego podejścia do życia. Chwile rocznic jeszcze bardziej uświadamiają nam, jak bardzo brakuje jego mądrości, klasy, rozsądku i niespożytej energii. To jedna z tych postaci, które czyniły polskie życie publiczne lepszym – uważa Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Rada Warszawy ustanowiła rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego. - To okazja, by przypominać tę wyjątkową i wybitną postać. Zawsze przy takich rocznicowych uroczystościach wspominamy autorytety, dziedzictwo intelektualne i moralne, które chcemy kontynuować. Nazywamy wielkie postaci Ojcami wolności, Ojcami niepodległości, a ja myślę, że Władysław Bartoszewski jest Ojcem naszej przyzwoitości i to jest główny wątek tej opowieści– dodaje Aldona Machnowska - Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy.

19 lutego Dom Spotkań z Historią w Warszawie zaprasza na pokazy filmów dokumentalnych o Bartoszewskim. O godzinie 13 na Skwerze W. Bartoszewskiego odbędzie się Wiec Przyzwoitości.

- Dla nas to będzie Rok Przyzwoitości – mówił Mariusz Malinowski, prezes Stowarzyszenia Skwer Władysława Bartoszewskiego. - Przyzwoitość jest potrzebna do prawa, do polityki, dlatego także organizujemy kilka debat, także międzynarodowych z różnymi środowiskami. Będą wiersze, piosenki, będziemy przypominać wartości, które były dla Profesora niego najważniejsze. Na skwerze budujemy pomnik Bartoszewskiego, nietypowy, bo będzie pokazywał go jako młodego człowieka zaangażowanego w walkę podziemną – dodaje Mariusz Malinowski. Postument przedstawia Bartoszewskiego z rowerem. Na skwerze będzie się można także zapoznać z częścią projektu. Powstaną także murale takie same w Warszawie i Berlinie.

24 kwietnia w rocznicę śmierci polityka zaplanowano premierę "sekcji tematycznej" w aplikacji "Wasza Warszawa". Spacery i gry miejskie pozwolą poznać stolicę oczami Władysława Bartoszewskiego, który był również varsavianistą.

Pod koniec kwietnia, DSH wspólnie ze Stowarzyszeniem Skwer Władysława Bartoszewskiego otworzy wystawę plenerową "Bartoszewski. Więcej niż przyzwoitość". Ekspozycja przedstawi biografię byłego ministra spraw zagranicznych, dyplomaty i historyka. Jesienią premierę będą miały komiks i krótkometrażowy film animowany poświęcone Bartoszewskiemu.