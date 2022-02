Muzeum Pamięci Sybiru zorganizowało „Światło Pamięci" – uroczystość przed budynkiem Muzeum Pamięci Sybiru. Sybiracy, białostoczanie i władze miasta złożyli kwiaty przed pomnikiem poświęconym „Bohaterskim Matkom Sybiraczkom" oraz zapalili znicze, które rozświetliły tory kolejowe niknące we wnętrzu muzeum.

Po uroczystości dyrektor muzeum Wojciech Śleszyński i harcmistrz Krzysztof Jakubowski podpisali porozumienie o współpracy między Muzeum Pamięci Sybiru a Komendą Chorągwi Białostockiej Związku Harcerstwa Polskiego w zakresie wspólnych działań edukacyjnych i kulturalnych.

Czytaj więcej Plus Minus Sybir to nie tylko Syberia 10 lutego obchodzimy rocznicę sowieckich deportacji obywateli polskich w głąb Związku Radzieckiego. Składane są kwiaty, palone znicze, odsłaniane pomniki. Jest to data symboliczna, wspominamy wówczas ofiary wszystkich prowadzonych tam operacji przesiedleńczych. Również tych poprzednich – zarówno bolszewickich, jak i carskich.

9 lutego w muzeum odbyło się także spotkanie inaugurujące działania Muzealnej Pracowni Doświadczeń Granicznych. Materiałem dla pracowni będą zbiory Muzeum Pamięci Sybiru, jego praca badawcza, edukacyjna i wydawnicza. Pracownia będzie tworzyła krąg wybitnych postaci humanistyki i życia publicznego z Polski i ze świata w roli konsultantów i korespondentów oraz uczestników dyskusji, konferencji, działalności wydawniczej. „Światowej klasy badacze, liderzy opinii i muzealnicy skupieni wokół Pracowni będą prowadzili dialog na międzynarodowym forum wielu dziedzin humanistyki: historii, filozofii, antropologii, kulturoznawstwa czy teologii" – zapowiadają twórcy nowej placówki.

Główne obchody 82. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Wschód odbędą się w Białymstoku w czwartek przy Pomniku-Grobie Nieznanego Sybiraka.

12 lutego o godz. 17 ruszy zaś Bieg Pamięci Sybiru między ulicami Kawaleryjską i Filipowicza (Las Solnicki) w Białymstoku.

Od 10 lutego 1940 r. do czerwca 1941 r. władze Związku Sowieckiego, okupującego tereny II Rzeczypospolitej, zorganizowały cztery wywózki na Wschód obywateli polskich. Pierwsza z nich objęła głównie rodziny urzędników państwowych, m.in. sędziów, prokuratorów, policjantów, leśników, wojskowych i właścicieli ziemskich. Wywożeni trafiali do północnych regionów ZSRS, w okolice Archangielska oraz do Irkucka, Kraju Krasnojarskiego i Republiki Komi. Pierwsza wywózka była największa, objęła ok. 140 tys. osób. Całkowita liczba obywateli polskich wywiezionych w latach 1940-41 w głąb Związku Sowieckiego nie jest znana.