W zrewitalizowanym historycznym wnętrza fortu Łapianka, a także w nowym budynku o powierzchni 3 tys. mkw. powstanie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Oprócz ekspozycji stałej będzie tam zielony teren i plac biwakowy, na którym namioty będą mogli stawiać harcerze. Pierwsze drużyny pojawią się tam już na wiosnę.

Nowy budynek jest zlokalizowany na dwóch kondygnacjach. Składa się z przeszklonego od góry holu – łącznika między nowymi pomieszczeniami a istniejącym zabytkowym budynkiem koszar. Znajdą się tam m.in. pomieszczenia przeznaczone na ekspozycję muzealną, sala konferencyjna, sale seminaryjne, punkt gastronomiczny, pomieszczenia przeznaczone do przygotowywania zbiorów, a także zaplecze socjalne dla biwaków harcerskich.

Nowe pomieszczenia są umieszczone pod ziemią w taki sposób, aby nie zakłócić historycznego układu fortu. Są przykryte częściowo zielonym, a częściowo szklanym dachem.

– Muzeum Ruchu Harcerskiego to ma być jedno z najważniejszych miejsc ruchu harcerskiego i skautowego w tej części Europy, otwarte na harcerzy i harcerki, zuchów i zuchny, wilczki, instruktorów i wędrowników, weteranów i przyjaciół polskiego harcerstwa i europejskiego skautingu – opisuje Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta Krakowa.

Dodaje, że ma to być miejsce spotkań, szkoleń, zbiórek, ognisk i biwaków ludzi z całego świata, miejsce badań historycznych i pedagogicznych nad fenomenem harcerstwa i skautingu.

– Muzeum ma w nowoczesny sposób pokazywać nieprzemijające, atrakcyjne wartości skautingu i harcerstwa. To ma być także ważne miejsce Szlaku Twierdzy Kraków, pokazujące jak ten zabytek powstawał i przez lata funkcjonował. To miejsce dla turystyki fortowej i miłośników takich zabytków. Wreszcie ma to być ważne miejsce dla mieszkańców Krakowa, chodzących tu na spacery, korzystających z możliwości obejrzenia fortu, ale i specyfiki i fenomenu polskiego harcerstwa. To nowa atrakcja turystyczna, historyczna i rekreacyjna Krakowa – dodaje Bogusław Kośmider.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolska wspólnie opracują scenariusz wystawy, którą zrealizuje Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (nowa placówka stanowi jego oddział). Koszt inwestycji wyniesie 34 mln zł.

Wybór Fortu Łapianka nie był przypadkowy. Zdecydowało dogodne położenie komunikacyjne, obok jednej z głównych ulic miasta – ul. Zakopiańskiej – oraz w pobliżu autostradowej obwodnicy Krakowa.