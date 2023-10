Wielki Mur Chiński i bestie z północy

Do narodzin mitu Wielkiego Muru przyczyniła się chyba w największym stopniu pewna nieudana misja dyplomatyczna. W roku 1793 na dwór cesarza Qianlonga (w „Historii Chin” Witolda Rodzińskiego – Cz’ien Lung, zgodnie z uważaną dziś za przestarzałą angielską transkrypcją sinologiczną Wade’a i Gilesa) przybyła wielka, bo złożona z 700 specjalistów z różnych dziedzin, grupa Brytyjczyków, wysłana przez króla Jerzego III z zadaniem poważnego rozszerzenia kontaktów handlowych – do tej pory sprowadzających się głównie do importu z Chin hurtowych ilości herbaty – oraz założenia stałego przedstawicielstwa. Żadnego z zadań nie udało się zrealizować. Cesarz przyjął Brytyjczyków z dystansem, właściwym w jego przekonaniu w relacjach z przedstawicielami niższej kultury. Najnowsze zdobycze oświeceniowej myśli technicznej, które Anglicy przywieźli jako podarunki, uznał za prymitywne zabawki. Do rzeczowych rozmów w ogóle nie doszło, bo wysłannicy imperium brytyjskiego, najwyraźniej niedostatecznie wyedukowani w zakresie dworskiej etykiety, odmówili oddania cesarzowi czołobitnego hołdu, czyli, mówiąc prościej, nie chcieli upaść na twarz przed jego majestatem. W rezultacie pozostało im monotonne oczekiwanie na kolejne audiencje lub poświęcenie nadmiaru wolnego czasu na zwiedzanie kraju. Wybrali to drugie i rychło odkryli Wielki Mur. Dla większości z nich to odkrycie było jedyną, ale za to fascynującą rekompensatą za doznane upokorzenia. Przewodzący misji lord Macartney zapisał w notatkach, że ujrzał oto „najbardziej zdumiewające dzieło ludzkich rąk”. Inni uczestnicy ekspedycji uznali, że oglądana budowla jako całość musi sobie liczyć co najmniej dwa tysiące lat. I z takim przekonaniem wrócili wkrótce do domu.

Kadr z filmu „Wielki Mur” Zhanga Yimou z 2016 r. Universal Pictures /Courtesy Everett Collection/East News

Dalsze relacje Chin z Anglią i innymi zachodnimi mocarstwami ułożyły się fatalnie. W wyniku wojny opiumowej i kolejnych aktów agresji i kolonizacji w XIX w. cesarstwo traciło na rzecz Europejczyków kolejne terytoria i powoli chyliło się ku upadkowi. Paradoksalnie w tym samym czasie utrwalała się i rozrastała zmitologizowana wizja Wielkiego Muru, która dominowała również w następnym stuleciu i przenikała nawet do opracowań akademickich. Nowy etap badań nad Wielkim Murem rozpoczął się dopiero w latach 80. XX w. wraz z pracami amerykańskiego historyka Arthura Waldrona, autora książki „The Great Wall of China: From History to Myth”.

Okazało się wtedy, że jeśli mur faktycznie symbolizuje dzieje Chin, to nie ich stałość i jednorodność, ale wprost przeciwnie – ich złożoność, nieciągłość i fluktuacje. Wielki Mur bowiem to nie nazwa jednego obiektu, ale umowne określenie całego systemu różnorodnych fortyfikacji, wznoszonych i remontowanych co najmniej od III w. p.n.e. na różnych odcinkach wyznaczających w danym okresie północną granicę Chin.

Trudno z całą pewnością stwierdzić, które umocnienia należałoby uznać za najstarszy fragment muru. Wiemy natomiast, że budowę wielkiego pasa fortyfikacji na północy rozpoczęto już za panowania pierwszego cesarza z dynastii Qin, jak nazywany jest władca, który zjednoczył ziemie chińskie i stworzył cesarstwo w 221 r. p.n.e. Za wzniesienie pierwotnego muru odpowiedzialny był najbardziej doświadczony z cesarskich generałów, Meng Tian. Jeśli wierzyć spisanym świadectwom i słowom historyka z epoki, pod czujnym spojrzeniem wojskowego budowano nie tylko kilometry wału, ale też fundamenty chińskiego modelu władzy oraz chińskiej tożsamości: do pracy zmuszono 300-tysięczną armię Tiana, znacznie liczniejsze rzesze chłopów, umierających z wycieńczenia tysiącami i zastępowanych nowymi kontyngentami, a także więźniów, których w młodym cesarstwie nie brakowało. Mur nie służył jedynie obronie. Był też dowodem potęgi i przejawem woli panującego, sygnałem dla poddanych, że z cesarstwa nie ma ucieczki, bazą do ataków na mieszkających za nim koczowników, a wreszcie – zdaniem angielskiej badaczki Julii Lovell – pierwowzorem permanentnego obozu pracy przymusowej, bo praca przy murze nigdy się nie kończyła.