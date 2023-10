Salman Rushdi - skazany na śmierć przez Chomeiniego

„Szatańskie wersety” Rushdie zapowiadał w wywiadach niemal od momentu, w którym skończył poprzednią swoją powieść – „Wstyd”. Jak wspominał, pomysł na to, jak ją poprowadzić, jak uformować wszystkie wątki i wizje, przyszedł mu do głowy właśnie podczas jednej ze wspólnych wypraw z Chatwinem. Musiała to być niezwykła podróż, „Szatańskie wersety” bowiem to dla koneserów literatury strawa wyjątkowa: krytycy dopatrywali się tu wpływów realizmu magicznego spod znaku Márqueza, są tu też konstrukcje, które luźno nawiązują do powieści szkatułkowych, realistyczne opisy imigranckich dzielnic w miastach Albionu, romans bez happy endu i elementy powieści z kluczem.

Z jednej strony czytelnik śledzi losy Farishty i Chamchy, z drugiej zaś wciągany jest w psychodeliczne wizje i sny bohaterów – a tam m.in. szatan dyktuje postaci wzorowanej na Mahomecie wersety, które niemalże mają trafić do kanonu nowej religii, pojawiają się boginie, którym w czasach przedislamskich cześć oddawali mieszkańcy Mekki, w domu publicznym pracują prostytutki o imionach, jakie w Koranie noszą żony Proroka, a Londynem trzęsie ukryty Imam, postać niezbyt dyskretnie nawiązująca do Chomeiniego. W kilkusetstronicowym tomie nie są to długie sekwencje, ale też trudno byłoby je nazwać wtrąceniami.

Innymi słowy – Rushdie w pigułce. Pisarz zapowiadał co prawda, że to będzie powieść o smutkach i niedolach imigracji: oderwaniu od ojczyzny i jej rytuałów, próbach asymilacji w nowej kulturze, zderzeniach ludzi z subkontynentu z zimnym i hedonistycznym Albionem. Ale też autor „Szatańskich wersetów” niemal od początku kariery potrafił „pójść po bandzie”. Jego kąśliwe opisy indyjskiej politycznej dynastii Nehru w „Dzieciach Północy” skończyły się pozwem złożonym przez rodzinę córki Jawaharlala Nehru (pierwszego przywódcy Indii), Indiry Gandhi. Opublikowany w 1983 r. „Wstyd”, równie prześmiewcza opowieść o niepodległym Pakistanie, władze w Islamabadzie wpisały do indeksu książek zakazanych. Fetowany i nagradzany na Zachodzie literat musiał z rodzimego Bombaju przenieść się na Wyspy Brytyjskie. A przy okazji zmienił wydawcę: Penguin za transfer z uprzedniego wydawnictwa wypłacił Rushdiemu rekordową, jak na ówczesne realia, zaliczkę: przeszło pół miliona dolarów.

Nienawiść w epoce przed Facebookiem

– Toż to absurd, żeby jakaś powieść mogła wywołać zamieszki. To jakiś dziwaczny pogląd współczesności – bagatelizował Rushdie w rozmowie z indyjskim dziennikarzem Shrabanim Basu, na krótko przed publikacją „Szatańskich wersetów”, we wrześniu 1988 r. Ale w jego ojczyźnie czujni redaktorzy wyczuwali zapach nadchodzącej burzy. Redaktor indyjskiego Penguina Khushwant Singh przeczytał manuskrypt powieści i przestrzegał centralę, że są w niej obraźliwe odniesienia do Koranu, a Mahomet jest portretowany jako oszust. Indyjski oddział Penguina wymigał się od publikacji książki pod własną marką.

Przeczucia Singha w pełni się sprawdziły: wojna z powieścią Rushdiego zaczęła się w Indiach. Już tydzień po publikacji władze w New Delhi umieściły książkę na indeksie. W czołowym dzienniku na subkontynencie, „The Times of India”, pojawiła się arcykrytyczna recenzja pióra jednego z posłów partii Janata (mimo podobieństwa nazwy niezwiązanej z rządzącą dziś Indiami partią BJP, Bharatiya Janata Party). „Jak niemal wszyscy wrogowie tej powieści, autor recenzji jej nie przeczytał – komentuje Kenan Malik, badacz literatury i polityki z University of Surrey, w swojej książce »From Fatwa to Jihad. The Rushdie Affair and its Legacy«. – A na kontrargumenty odpowiadał: nie muszę brnąć przez brudny ściek, żeby wiedzieć, czym jest brud”.

Zarówno recenzja, jak i kolejne polityczne interwencje w sprawie obrazoburczej literatury były zasługą aktywistów z organizacji Jamaat-e-Islami. To z kolei ugrupowanie założył u progu lat 40., jeszcze przed podziałem subkontynentu, Sayyid Abul A'la Maududi, radykalny duchowny, filozof, trochę publicysta, trochę działacz, trochę patron przyszłych dżihadystów. Zmarły w 1979 r. Maududi mógłby jednak być dumny: Jamaat rozrósł się do rozmiarów ponadnarodowych, z silnymi oddziałami w Indiach, Pakistanie i – poprzez diasporę z obu tych krajów – w Wielkiej Brytanii. Rushdie zadarł z Jamaat już na kartach „Wstydu” i organizacja bynajmniej nie puściła mu krytycznych fragmentów tamtej powieści w niepamięć. A że w Indiach lada chwila miały się zacząć wybory do parlamentu, to potencjalne głosy 150-milionowej muzułmańskiej społeczności były na wagę wielu miejsc w tym zgromadzeniu, co zachęcało partie takie jak Janata, a nawet rządzący Indyjski Kongres Narodowy Gandhich, do nagonki na pisarza.