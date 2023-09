Pomnik Feliksa Dzierżyńskiego stanął w Moskwie. Patrzy w kierunku Polski i państw bałtyckich

– Zgodnie z naszą prośbą, utalentowany moskiewski rzeźbiarz Władimir Iwanow wykonał wielką i złożoną pracę, by maksymalnie dokładnie odtworzyć wizerunek rycerza rewolucji – mówił Naryszkin.

Co ciekawe, tak samo, jak w przypadku zdemontowanego pomnika obok dawnej siedziby KGB (obecnie FSB) na Łubiance, Dzierżyński patrzy w kierunku Polski i państw bałtyckich. Czy to przypadek? Rosyjscy dziennikarze zapytali o to szefa SWR.

Po rewolucji bolszewickiej Dzierżyński stał na czele Czeka, GPU i OGPU

- To oczywiste, że zagrożenia dla naszego państwa ze strony północnego zachodu pozostają – odpowiedział, cytowany przez rosyjskie media.

Kim był Feliks Dzierżyński?

Feliks Dzierżyński urodził się w polskiej rodzinie w 1877 roku w miejscowości Oziembłowo, kilkanaście kilometrów na zachód od Mińska, (obecnie Dzierżynowo).

Po rewolucji bolszewickiej Dzierżyński stał na czele Czeka, GPU i OGPU, sowieckich organów zwalczających „kontrrewolucjonistów” i odpowiedzialnych za masowe represje i mordy na ludności cywilnej oraz przeciwnikach bolszewizmu.