Austria spełni życzenie Adolfa Hitlera? Chodzi o jego rodzinny dom

Jakie plany wobec domu w Braunau miał Adolf Hitler?

Jednak austriacki reżyser, Günter Schwaiger alarmuje, że plany ministra budzą wątpliwości w związku z tym, że mogą być "zgodne z życzeniem dyktatora". W sierpniu Schwaiger ma pokazać film dokumentalny na temat domu w Braunau. W dokumencie pojawi się informacja o odkryciu artykułu z 10 maja 1939 roku z którego wynika, że wolą Hitlera było przekształcenie jego rodzinnego domu w budynek przeznaczony dla lokalnych władz.

Hitler spędził w domu w Braunau krótki czas po urodzeniu

Przekształcenie budynku w komisariat policji będzie równoznaczne z wykorzystaniem go przez administrację, co z kolei oznacza, że wola Hitlera zostanie spełniona - stwierdził Schwaiger na konferencji prasowej. Reżyser apeluje do władz, by ponownie przemyślały swoje plany względem domu w Braunau.



Koszt przekształcenia budynku w ośrodek policyjny ma wynieść 20 mln euro. Prace mają zostać ukończone do 2025 roku.



Hitler spędził w domu w Braunau krótki czas po urodzeniu, ale budynek nadal przyciąga wielu neonazistów z całego świata - zauważa "The Guardian".