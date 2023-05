W czasie wojny USA udzielało ZSRR pomocy materiałowej za pośrednictwem programu lend-lease

25 proc. respondentów było zdania, że ZSRR nie wygrałby wojny bez wsparcia Zachodu. 9 proc. ankietowanych udzieliło na pytanie o to odpowiedzi: "trudno powiedzieć".



W czasie II wojny światowej USA udzielało ZSRR pomocy materiałowej za pośrednictwem programu lend-lease - zdaniem wielu historyków bez tego wsparcia ZSRR nie przetrwałby kluczowych miesięcy wojny. Ponadto w 1943 roku alianci zachodni otworzyli front we Włoszech, a w 1944 roku - we Francji, czego domagał się Józef Stalin argumentując, że odciąży to armię radziecką walczącą z Niemcami na froncie wschodnim.