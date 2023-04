Odnaleziono wrak japońskiego statku z II wojny światowej. Zatonął z tysiącem jeńców

Statek został zatopiony 1 lipca 1942 r. w drodze z terenów dzisiejszej Papui-Nowej Gwinei do chińskiego Hainan przez amerykański okręt podwodny, którego załoga nie zdawała sobie sprawy, że statek przewozi jeńców wojennych. Lokalizacja wraku pozostawała tajemnicą przez ponad 80 lat.

Statek został znaleziony na głębokości ponad 4 km, poinformowała w sobotę grupa archeologii morskiej Silentworld Foundation, która zorganizowała misję.

Zatonięcie Montevideo Maru było najgorszą katastrofą morską Australii, w której zginęło około 979 obywateli Australii, w tym co najmniej 850 żołnierzy. Według fundacji na pokładzie byli także cywile z 13 innych krajów, co zwiększyło łączną liczbę ofiar do około 1060.

Długo oczekiwane znalezisko ma miejsce przed obchodami 25 kwietnia Anzac Day, głównym dniem pamięci w Australii i Nowej Zelandii

- Odnalezienie Montevideo Maru kończy jeden z najtragiczniejszych rozdziałów w morskiej historii Australii – powiedział minister obrony Australii Richard Marles .