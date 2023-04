Nowe fakty o „ojcu atomowej marynarki wojennej”

Kim stał się w przyszłości Chaim Gdala Rykower? Z noty biograficznej opublikowanej w „Rzeczpospolitej” przez Szewacha Weissa wynika, że jego rodzicom Racheli i Abrahamowi niedostatek dawał się często we znaki. „Oprócz tego wieści o pogromach rozchodziły się złowrogim echem. Hyman nauczył się języka hebrajskiego w chederze. Edukacja trwała jednak tylko dwa lata, do szóstych urodzin chłopca, kiedy rodzice opuścili kraj, poszukując lepszej przyszłości w Ameryce. Na początku było im bardzo ciężko bez pieniędzy w Chicago. Hyman Rickover był mocno hartowany przez życie. Ratunkiem i przepustką do lepszego świata stała się dla Hymana szkoła. Szybko się okazało, że chłopak posiada nie lada smykałkę do spraw związanych z elektrotechniką” – napisał były ambasador Izraela.

Nakreślił jego karierę naukowa i wojskową w amerykańskiej marynarce wojennej. Przed II wojną światową służył m.in. na niszczycielu USS „La Vallette”, w czasie ataku Japończyków na bazę w Pearl Harbor „jego umiejętności okazały się wówczas bezcenne. Potrafił uruchomić uszkodzony przez wroga USS „California” i wyprowadzić go na bezpieczne wody, unikając tym samym zatopienia” – pisał Weiss. Uczestniczył w programie Manhattan, czyli pracach badawczych nad stworzeniem bomby atomowej. Po wojnie został zastępcą szefa Działu Reaktorów Sił Morskich i opracował plany pierwszego na świecie okrętu podwodnego o napędzie nuklearnym USS „Nautilus”. Z czasem zyskał on przydomek ojca nuklearnych sił morskich.

„Rickover zdobył chyba wszystkie najwyższe odznaczenia, tytuły zarówno cywilne, jak i wojskowe. Czas jego służby dla ojczyzny był także rekordowy, służył aż 63 lata. Zmarł 8 lipca 1986 roku. Spoczywa na cmentarzu zasłużonych w Arlington” – przypominał Weiss.