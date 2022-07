Johnson na razie symbolicznie przekazał prezydentowi Zełenskiemu Nagrodę im. Winstona Churchilla za Przywództwo - statuetkę przyznawaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Winstona Churchilla.

Jest ona wyrazem uznania dla osób, które "demonstrują nadzwyczajne przywództwo w duchu Winstona Churchilla".



Premier Johnson podkreślił, że prezydent Zełenski stanął przed testem przywództwa tak samo surowym, przed jakim stanął Churchill.

- Z charakterystycznym dla Churchilla opanowaniem pokazał światu, co naprawdę oznacza odwaga moralna i fizyczna. Jego nieposłuszeństwo, godność i spokój pod ekstremalną presją poruszyły miliony. To był prawdziwy zaszczyt nazywać go moim przyjacielem – powiedział Johnson.

W ceremonii Downing Street byli również fizycznie obecni członkowie rodziny Churchillów i Wadym Prystaiko, ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii.