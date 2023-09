Będą wspominać 500 tys. wypędzonych z Warszawy po powstaniu

Czym był obóz Dulag 121?

Obóz Dulag 121 utworzony został 6 sierpnia 1944 dla osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Warszawy. Niemcy nie zapewnili im pomocy medycznej, dostępu do wody i wyżywienia. Powstał on na 50-hektarowym terenie warsztatów kolejowych w Pruszkowie.

Od 12 sierpnia 1944 r. kontrolę nad obozem przejął Wehrmacht pod dowództwem płka Kurta Siebera. Faktyczna władza spoczywała jednak w rękach gestapo na czele z esesmanem Gustawem Diehlem.

Tam warszawiacy czekali na dalszą wywózkę w nieznanym kierunku.

„Sytuacja ludności polskiej w Pruszkowie jest tragiczna. Delegatura posiada żywności najwyżej na półtora miesiąca. Pilnie potrzebne są: odzież, bielizna, obuwie (wiele osób jest już prawie nagich), jeżeli nie nadejdzie rychła pomoc, tysiącom ludzi grożą śmiertelne choroby” – we wrześniu 1944 r. depeszował do władz Generalnego Gubernatorstwa Konstanty Tchórznicki, prezes Rady Głównej Opiekuńczej.

Szacuje się, że przez obóz przeszło nawet 650 tys. osób. Około 150 tys. trafiło na przymusowe roboty do III Rzeszy, aż 70 tys. więźniów zostało wysłanych do obozów koncentracyjnych. Dzięki pomocy okolicznych mieszkańców z obozu udało się wyprowadzić około 100 tys. osób.