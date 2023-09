Dzieła sztuki zaginione w czasie wojny przez Austrię i USA wrócą do Polski

Niestety ministerstwo kultury nie odpowiedziało na szereg pytań „Rzeczpospolitej”, które już kilka dni temu zadaliśmy - m.in. o to, czy akwarela zostaną zwrócone spadkobiercom rodziny Raczyńskich, którzy je zdeponowali w Muzeum Narodowym w 1939 r. Nie otrzymaliśmy też odpowiedzi na pytania czy udział prof. Glińskiego w wydarzeniach w Nowym Jorku związane są z pełnieniem urzędu ministra, czy kampanią wyborczą. Gliński jest bowiem „jedynką” PiS w Warszawie, a na tych kandydatów oddają głos Polacy mieszkający za granicą.

Do Polski wróci także rysunek Melchiora Steidla, który został skradziony w 2005 r. z warszawskiej kolekcji prywatnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jednoznacznie stwierdziło, że nie odkupuje tych dóbr kultury. „Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej restytucję dóbr kultury, przez którą należy rozumieć działania o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury” – odpowiedziała nam Anna Pawłowska-Pojawa, dyrektor Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skradziony w Polsce rysunek odnalazło amerykańskie FBI

Poinformowało też, że do Polski wróci także rysunek Melchiora Steidla, który został skradziony w 2005 r. z warszawskiej kolekcji prywatnej. „Zaangażowane w sprawę krajowe organy ścigania ustaliły, że niedługo po kradzieży rysunek prawdopodobnie został wywieziony na terytorium Niemiec. Następnie trafił na międzynarodowy rynek dzieł sztuki i został zakupiony do zbiorów National Gallery of Art w Waszyngtonie. Dokumentacja dostarczona przez MKiDN przyczyniła się do podjęcia przez National Gallery of Art decyzji o zwrocie dzieła. Już niebawem rysunek powróci do Polski i zostanie przekazany właścicielce” – dodało Ministerstwo Kultury.