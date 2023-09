Dzieci, które były ukrywane w pałacu w czasie wojny Krystyna Radziwiłł-Milewska (2)

W marcu 1940 r. Edmund i Izabela przyjechali ze swoimi dziećmi do Nieborowa. Stacjonowali tam wtedy Niemcy, ale zezwolił rodzinie zająć trzy pokoje we wschodnim skrzydle. Oboje wstąpili do Batalionów Chłopskich, a później do Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej.

We wspomnieniach pisała: „W początku 1942 r. Matylda Getter, przełożona Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi, z którą współpracowałam, zaproponowała mi wzięcie do Nieborowa 12 dziewczynek w wieku od ośmiu do dwunastu lat. Wśród nich, o czym siostra Getter mi powiedziała, były trzy Żydówki. (…) Dziewczynkami stale opiekowały się trzy siostry ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi. Oczywiście zapewniliśmy im pełne utrzymanie, ubranie i wszystko co niezbędne (…). W pewnym momencie miejscowy wójt, Niemiec, ostrzegł mnie, że wpłynął do niego donos, że ukrywam jedną (podkreślam jedną) Żydówkę (…). Ostrzeżenie otrzymałam po południu, a następnego dnia wczesnym rankiem zawiozłam „rozpoznaną” dziewczynkę do Warszawy do siostry Getter. Siostra Getter natychmiast zorganizowała dołączenie dziewczynki do grupy wyjeżdżającej do Rabki. Pozostałe dziewczynki były w Nieborowie wraz z resztą grupy do naszego wywiezienia do Związku Radzieckiego, czyli do lutego 1945 r. Po powrocie do Polski dowiedziałam się od siostry Getter, że wszystkie trzy dziewczynki przeżyły wojnę w dobrym zdrowiu”.

Izabella nigdy nie poznała ich prawdziwych nazwisk i imion.

Nie mogła zrobić więcej

Ksiądz Józef Roman Maj, zaprzyjaźniony z synem księżnej, był częstym gościem w domu Radziwiłłów na Saskiej Kępie.

„Nie zapomnę, jak Izabela się rozpłakała mówiąc, że nie mogła uratować więcej dzieci i że mogła ratować tylko dziewczynki. Niemcy odwiedzając sierocińce, kazali się rozbierać chłopcom i wtedy wszystko się wydawało, narażone były wówczas klasztory i siostry zakonne, więc jeśli chodzi o chłopców, ratowali się ci, co sami potrafili się uratować. Z dziewczynkami było łatwiej, bo rozjaśniano im włosy, robiono makijaże i funkcjonowały bez większego zagrożenia w klasztorach. Podobne zabiegi kosmetyczne robiła w nieborowskim pałacu” – wspominał ksiądz.